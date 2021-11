NewMotion wird zu Shell Recharge Solutions

NewMotion wird gemeinsam mit seinem US-Pendant Greenlots in Shell Recharge Solutions umbenannt. Das Rebranding wird Anfang 2022 umgesetzt und fasst das internationale Angebot an Ladelösungen von Shell unter einer Identität zusammen.

Shell hatte im Herbst 2017 zuerst NewMotion und Anfang 2019 Greenlots übernommen. Mit dem einheitlichen Auftreten will der Konzern nach eigenen Angaben sein Ziel unterstützen, „sauberere Mobilität zu ermöglichen – zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs“.

„Mit der bevorstehenden Umfirmierung erweitert Shell seine Kapazitäten und sein Angebot an Ladelösungen von einem regionalen auf ein internationales Level“, sagt Roger Hunter, Vice President Shell Electric Mobility. „Wir vereinheitlichen unsere Marke, unsere Mitarbeiter und unsere Fähigkeiten in Europa, Asien und Nordamerika und stellen damit sicher, dass wir unseren Kunden die Ladelösungen für E-Autos bieten können, die sie benötigen.“

NewMotion soll laut der Mitteilung seine Erfahrungen bei Heim-Ladelösungen und Roaming-Diensten in Shell Recharge Solutions einbringen, Greenlots das Knowhow bei Ladenetzwerken und Flottenservices.

Shell Recharge Solutions soll weiterhin die bekannten NewMotion-Dienste anbieten: Zum einen vertreibt das Unternehmen Hardware und Softwarelösungen von Shell Recharge für zu Hause und den Arbeitsplatz. Zum anderen betreibt NewMotion das öffentliche Roamingnetz Shell Recharge, das auch als White-Label-Lösung für Drittkunden angeboten wird. Das Ladenetzwerk bietet Zugang zu mehr als 250.000 öffentlichen Ladepunkten in mehr als 35 europäischen Ländern.

Das Roamingnetz in der Verantwortung von NewMotion (bzw. ab 2022 Shell Recharge Solutions) darf nicht mit den gleichnamigen Schnellladesäulen verwechselt werden, die Shell derzeit an seinen Tankstellen errichtet. Diese können zwar über das Roamingnetz genutzt werden, entstehen aber unabhängig davon. Dennoch ist Shell Recharge Solutions mitunter an dem Aufbau der HPC beteiligt: Die Batterie-gestützte HPC-Lösung an der Shell-Tankstelle im niederländischen Zaltbommel wurde mit Unterstützung von Shell Recharge Solutions entwickelt.

