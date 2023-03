Volvo Trucks bietet mehr E-Lkw für die Bauindustrie

Elektromobilität geht auch auf der Baustelle. Das zeigt Volvo Trucks mit seinen schweren Elektro-Lkw für das Baugewerbe. Der Hersteller bietet nun Lkw mit einfachem Fahrgestell sowie verschiedenen Aufbauten, wie Kipper, Mischer oder Kran, auch mit Elektromotor an.

Konkret handelt es sich um die Fahrzeuge vom Typ FM Electric und FMX Electric. Der FM ist ein schwerer Lkw für mehrere Anwendungen, während der FMX von Anfang an als Fahrzeug für die Baubranche ausgelegt ist.

Die elektrischen Baufahrzeuge sind nach Angaben von Volvo Trucks in „einer Vielzahl von Fahrerhaus- und Batterieoptionen sowie einer breiten Palette von Achskonfigurationen“ erhältlich. Insgesamt können Kunden zwischen sechs Batteriepaketen mit einer Kapazität von 180 bis 540 kWh wählen. „Was die Batteriekapazität betrifft, so kann der Lkw so konfiguriert werden, dass er dem tatsächlichen Einsatz und der Route entspricht. Indem wir nicht mehr Batterien an Bord haben als nötig, kann die Nutzlast und damit die Produktivität erhöht werden“, so Jessica Sandström, Global Product Manager bei Volvo Trucks.

Darüber hinaus werden die Lkw mit einem von drei Nebenantrieben geliefert – elektrischer PTO, Getriebe PTO und elektromechanischer PTO.

Erste Varianten der Modelle FH, FM und FMX Electric werden bereits seit September vergangenen Jahres in Göteborg in Serie gebaut. Weitere Varianten sollen noch in diesem Jahr folgen. Das Modell mit drei Elektromotoren, einem 490 kW Antriebsstrang und fünf bis sechs Batterien mit einer Gesamtkapazität von 450 bis 540 kWh, soll noch in diesem Monat vom Band laufen. Im Mai folgt die 330-kW-Variante mit zwei Elektromotoren und einem 360-kWh-Batteriepaket.

Eine kleine Variante mit einer Batteriekapazität von 180 bis 270 kWh soll im September 2023 in Serie gehen. Bestellt werden kann das Fahrzeug aber wohl bereits im Juni.

Erst kürzlich hatte der Hersteller bekannt gegeben, seit Produktionsbeginn in 2019 bereits 4.300 Elektro-Lkw an Kunden in 38 Ländern verkauft zu haben. Im Februar lieferte Volvo Trucks den ersten vollelektrischen Transportbetonmischer vom Typ FMX Electric an einen Baustoffhersteller in Berlin aus.

„Baufahrzeuge legen in der Regel recht kurze Strecken zurück und arbeiten mit wiederholenden Abläufen, zum Beispiel bei der Anlieferung von Material auf Baustellen“, so Sandström. „Dadurch sind sie sehr geeignet für die Elektrifizierung.“

volvotrucks.de