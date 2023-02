Volvo Trucks verkauft 4.300 E-Lkw in vier Jahren

Seit dem Produktionsbeginn seiner Elektro-Lkw im Jahr 2019 hat Volvo Trucks weltweit mehr als 4.300 Lastwagen mit elektrischem Antrieb verkauft – an Kunden in über 38 Ländern. Ihre bis dato hohen Marktanteile wollen die Schweden auch künftig halten.

Wie es in einer Mitteilung von Volvo Trucks heißt, wurden in Europa im Jahr 2022 1.041 schwere Elektro-Lkw mit mehr als 16 Tonnen verkauft, was zu 2021 einem Zuwachs von rund 200 Prozent entspricht. Satte 32 Prozent davon stammen von Volvo Trucks. In die Europa-Zahlen hat der Hersteller übrigens die Verkäufe aus der EU, Norwegen und der Schweiz zusammengefasst.

Noch stärker ist die Marktposition der Schweden in Nordamerika: Wie die Zahlen der dortigen Tochter Volvo Trucks North America zeigen, stammte 2022 fast die Hälfte aller verkauften Elektro-Lkw der schweren Klasse (also Klasse-8-Lkw) von Volvo Trucks. In den USA und Kanada verkauft der Hersteller vor allem das Modell VNR Electric.

„Wir sind entschlossen, den Wandel bei Elektro-Lkw anzuführen. Unsere marktführende Position im Jahr 2022, nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika und anderen Märkten, ist ein Beweis dafür, dass wir genau das tun“, sagt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks. „Auch wenn der Markt für Elektro-Lkw noch klein ist, ist der Trend eindeutig: Viele unserer Kund:innen beginnen jetzt selbstständig mit der Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Wir wollen diesen Übergang unterstützen.“ Die Schweden peilen an, dass die Hälfte der weltweit verkauften Lkw der Marke im Jahr 2030 rein elektrisch betrieben werden.

Die ersten schweren Elektro-Lkw mit mehr als 16 Tonnen hat Volvo bereits 2019 verkauft. Damals kamen der FL Electric für den städtischen Lieferverkehr bzw. kommunale Serviceleistungen wie die Abfallwirtschaft (16 Tonnen) und der etwas größere FE Electric als 27-Tonner auf den Markt. Seit dem vergangenen Jahr werden in Europa auch die schwereren Modelle FH, FM und FMX mit Elektroantrieb in Serie gebaut und ausgeliefert. Zusammen mit dem erwähnten Nordamerika-Modell VNR Electric bieten die Schweden bereits sechs schwere E-Modelle an – nicht nur für Transporte innerhalb von Städten, sondern auch zwischen Städten, wie Volvo betont.

„Wir haben jetzt ein Produktportfolio, das die meisten Transportarten für alle Arten von Kunden abdecken kann“, sagt Alm. „Betrachtet man die Warenflussmuster, ist es möglich, fast die Hälfte aller Transporte mit unserem Angebot an Elektro-Lkw zu elektrifizieren.“ Dabei bezieht sich der Volvo-Trucks-Präsident auf die Eurostat-Statistik „Straßengüterverkehr nach Entfernung“, aus der hervorgeht, dass fast die Hälfte aller auf der Straße transportierten Güter in Europa eine Entfernung von weniger als 300 Kilometer zurücklegt.

Auch in Deutschland sind viele elektrische Volvo Trucks im Einsatz. Sie fahren unter anderem für Amazon und durch Greiwing Truck & Trailer für Speditionen wie Denkinger, Fiege, die Nagel-Group und Unternehmen wie Ritter Sport und Liebherr.

