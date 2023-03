Hubject bindet Portugals MOBI.E in Intercharge-Netz ein

Hubject integriert das Ladenetz des portugiesischen Betreibers MOBI.E in seine eRoaming-Plattform Intercharge. Derzeit bietet das öffentliche MOBI.E-Netz mehr als 5.800 Ladepunkte, die alle 308 Kreise – sogenannte Municípios- einschließlich der autonomen Regionen Azoren und Madeira abdecken.

Die strategische Zusammenarbeit schlage eine Brücke für Kooperationen zwischen dem portugiesischen und dem internationalen Markt, teilt Hubject in einer begleitenden Pressenotiz mit. Durch Intercharge haben europäische Elektroautofahrer nun Zugang zum portugiesischen Schnellladenetz von MOBI.E, das vor allem entlang der großen Autobahnen aufgespannt ist. Die portugiesischen E-Fahrer können wiederum von der breiteren europäischen Ladeinfrastruktur profitieren. Das Intercharge-Netz umfasst inzwischen mehr als 500.000 angeschlossene Ladepunkte, die von über 1.250 B2B-Partnern betrieben werden.

„Portugal war der Pionier eines vollständig interoperablen Marktes, der heute mehr als 70 CPOs und 25 EMSP umfasst. Die Partnerschaft mit Hubject wird den Bereich erweitern, in dem ein vollständig interoperabler Markt für portugiesische und europäische EV-Nutzer zu finden ist“, sagt Luis Barroso, CEO von MOBI.E. Das Unternehmen ist aus einer Initiative der portugiesischen Regierung entsprungen, die den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben soll. Dazu gehört auch die Gewährleistung der vollständigen Interoperabilität: „Um die Komplexität des portugiesischen Ladenetzes weiter zu reduzieren, hat Portugal Vorschriften eingeführt, die vorschreiben, dass jeder CPO, der in Portugal tätig werden möchte, an das MOBI.E-Backend angeschlossen sein muss. Die Integration des portugiesischen EV-Ladenetzes in das intercharge eRoaming-Netzwerk ermöglicht es Hubject, als Vermittler für alle internationalen EMSP und CPO zu fungieren, die ihre Aktivitäten in Portugal entwickeln wollen“, führt Hubject aus.

Das Intercharge-Netz wird dem Berliner Unternehmen zufolge die Hauptplattform sein, die eine Verbindung zu MOBI.E herstellt und Kooperationen zwischen portugiesischen CPOs und europäischen EMPs ermöglicht. „Durch die Beseitigung rechtlicher und technischer Hindernisse macht diese strategische Kooperation den Eintritt in den portugiesischen Markt so einfach wie jedes andere bilaterale Angebot auf der Intercharge-Plattform“, heißt es abschließend. Das Intercharge-Netz spannt sich inzwischen über 56 Länder auf vier Kontinenten.

de.hubject.com