Ford senkt China-Preise des Mustang Mach-E

Ford hat die Verkaufspreise für sein Elektromodell Mustang Mach-E in China um 40.000 Yuan (5.445 Euro) reduziert. Die Preissenkung ist vorläufig bis zum 30. April begrenzt – weil offenbar bereits eine überarbeitete Variante in den Startlöchern steht.

Ford hatte die Preise des Mustang Mach-E in China bereits Ende Oktober vergangenen Jahres um bis zu 28.000 Yuan reduziert und damit auf Preissenkungen von Tesla reagiert. Laut chinesischen Medien erfolgt die neuerliche Rabattaktion vor dem Hintergrund, dass Ford eine Neuauflage des in China hergestellten Mustang Mach-E plant – somit wäre es eine Art Abverkauf der Bestands- und Ausstellungsfahrzeuge, bevor eine überarbeitete Variante auf den Markt kommt. Laut chinesischen Berichten will Ford „zu gegebener Zeit“ Einzelheiten zu dem neuen Modell veröffentlichen.

Konkret wurden die Preise für drei der vier Ausstattungen um jene 40.000 Yuan reduziert, womit das E-SUV derzeit ab 209.900 Yuan (28.575 Euro) erhältlich ist. Damit würden die noch verfügbaren Mustang Mach-E sogar etwas günstiger angeboten als der Nissan Ariya – der japanische Hersteller hatte im Februar die Preise für sein E-SUV um bis zu 60.000 Yuan auf noch 224.800 Yuan gesenkt. Zuvor hatte bereits Toyota den Preis für sein Elektro-SUV bZ4X in China um 30.000 Yuan reduziert. Initiator für die jüngste Welle an Preissenkungen für Elektroautos war zu Beginn dieses Jahres Tesla. Xpeng zog wenig später nach.

Offen ist aber, wie viele Mustang Mach-E Ford bisher in China verkauft hat. Angaben dazu hat das Unternehmen bisher nicht gemacht und das Modell hat es nie in die monatliche Verkaufsrangliste der China Passenger Car Association (CPCA) geschafft.

cnevpost.com