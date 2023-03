BEV-Lkw für Untertagebau: Sandvik investiert in Malaysia-Werk

Das schwedische Industrieunternehmen Sandvik investiert 350 Millionen Schwedische Kronen in eine neue Produktionsstätte in Malaysia, in der hauptsächlich Batterie-elektrische Fahrzeuge für den Untertagebau gefertigt werden sollen.

Die Investition in Höhe von umgerechnet 31 Millionen Euro will Sandvik auf die kommenden drei Jahre verteilen. Bei dem Werk handelt es sich offenbar um eine bestehende Fabrik, denn die Schweden geben in einer Mitteilung an, dass die Produktion von BEV-Lkw für den Untertagebau dort „nach einer Modernisierung und einer weiteren Verbesserungen am Standort“ noch in diesem Jahr beginnen soll. Neben Batterie-elektrischen werden vor Ort auch klassisch angetriebene Fahrzeuge gebaut.

Das neue Werk werde Sandvik helfen, die wachsende Nachfrage nach Batterie-elektrischen Fahrzeugen in der Bergbauindustrie zu befriedigen, teilt das Unternehmen mit. „Malaysia gehört zu den technologisch am weitesten entwickelten Ländern Südostasiens und verfügt über reichlich qualifizierte Arbeitskräfte, starke lokale Industriezulieferer und eine zuverlässige Infrastruktur. Unsere Bergbaukunden im asiatisch-pazifischen Raum profitieren von kürzeren Lieferzeiten für Ausrüstungen, die nach denselben Sandvik-Standards für Qualität und Sicherheit hergestellt werden“, bekräftigt Mats Eriksson, Präsident von Sandvik Mining and Rock Solutions.

Sandvik ist im Maschinen- und Werkzeugbau beheimatet und stellt unter anderem auch Spezialstahl her. Die Ausweitung des Angebots an Batterie-elektrischen Lösungen bezeichnet der Konzern als einen „strategischen Schwerpunktbereich“ und als „ein wesentlicher Faktor bei der Gestaltung des nachhaltigen Bergbaus der Zukunft“. Erst im Februar erhielt Sandvik einen Auftrag über 19 Batterie-elektrische Fahrzeuge für den Einsatz in der Eisenerzmine von Rana Gruber in Storforshei in Nordnorwegen. Die Auslieferungen sollen im ersten Quartal 2023 beginnen und bis 2024 andauern.

Mitte 2022 hatte bereits der Bergbaukonzern BHP für seine Kali-Mine Jansen in der kanadischen Provinz Saskatchewan elf Elektrofahrzeuge bei Sandvik bestellt. Dabei handelte es sich um zehn Batterie-elektrische sowie einen kabelgebundenen elektrischen Lader, die zwischen 2023 und 2025 ausgeliefert werden sollen. 2021 hatte Sandvik von kanadischen Kunden bereits Aufträge für Batterie-elektrische Bergbaufahrzeuge im Wert von umgerechnet rund 13,8 Millionen Euro erhalten.

Zu weiteren Vorstößen Sandviks in Richtung E-Mobilität gehört die Übernahme des in Finnland ansässigen Unternehmens Akkurate. Akkurate ist ein Lösungsanbieter für ganzheitliches Batteriemanagement, welches auch eine Ferndiagnose- und Prognoseplattform für Batterien umfasst. Zum Kaufpreis machte Sandvik 2021 keine Angaben. Akkurate soll in den Geschäftsbereich „Load and Haul“ eingegliedert werden, welcher wiederum Teil von Sandvik Mining and Rock Solutions ist – also dem Anbieter der oben genannten E-Minenfahrzeuge.

