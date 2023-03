Statkraft will weitere Geldgeber bei Mer an Bord holen

Der norwegische Energiekonzern Statkraft sucht Investoren für seine Ladeinfrastruktur-Marke Mer. Die Mehrheit der Anteile – und somit die Kontrolle über das Unternehmen – sollen aber bei Statkraft verbleiben.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden für diesen Prozess zwei Banken als Finanzberater engagiert, konkret Carnegie und die Skandinaviska Enskilda Banken. Statkraft will aber Mehrheitsaktionär von Mer bleiben. Und ob es zu einem Teilverkauf kommt, steht zumindest offiziell noch nicht fest, denn laut der Mitteilung prüft Statkraft lediglich Möglichkeiten für seine Lade-Tochter.

Mer wurde 2009 noch als Gronn Kontakt gegründet und ist seit 2020 als Mer aktiv. „Durch eine Reihe gezielter Akquisitionen und die rasche Einführung von Ladestationen konnte Mer seine Marktpräsenz in Nordeuropa in den letzten zehn Jahren erheblich ausbauen und ist heute in fünf europäischen Ländern vertreten – Norwegen, Schweden, Deutschland, Großbritannien und Österreich“, heißt es in der Mitteilung.

Auch in Deutschland ist der Markteintritt bekanntlich per Übernahme erfolgt: Statkraft übernahm 2019 den deutschen Anbieter E-Wald, der zunächst unter der eigenen Marke weiter betrieben wurde. Im Sommer 2021 erfolgte dann die Umbenennung in Mer Solutions GmbH, auch die zweite deutsche Tochter eeMobility wurde in Mer Germany GmbH umbenannt. Im Frühjahr 2021 hatte Statkraft den schwedischen Anbieter Bee Charging Solutions übernommen.

Nun plant man den nächsten großen Schritt. „Die Beteiligung weiterer Aktionäre an Mer zusammen mit Statkraft wird es dem Unternehmen ermöglichen, den Ausbau seines E-Ladenetzes in ganz Nordeuropa zu beschleunigen und eine noch größere Rolle bei der weltweiten Umstellung auf kohlenstofffreien Verkehr zu spielen“, sagt Jürgen Tzschoppe, Executive Vice President für New Energy Solutions bei Statkraft. „Wir haben diesen Prozess gerade erst begonnen und werden uns die nötige Zeit nehmen, um die bestmögliche Eigentümerstruktur für Mer zu finden.“

Neben einem umfassenden öffentlichen Ladenetz bietet Mer auch intelligente Ladelösungen für gewerbliche Flotten, Wohnungsbaugenossenschaften und Unternehmen an. Die Lösungen für Flottenanbieter hatte Günter Fuhrmann, Geschäftsführer der Mer Solutions GmbH, im vergangenen Jahr bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ vorgestellt.

