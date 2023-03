Eliso schlieÃŸt Rahmenvertrag mit Alpitronic

Der Stuttgarter Ladeinfrastruktur-Spezialist Eliso hat einen Rahmenvertrag mit Alpitronic geschlossen, um seinen Kunden dadurch das Ultraschnellladen anzubieten. Eliso ist aktuell auf der Suche nach Standortpartnern, die ihre Stellplätze für öffentliche Ladesäulen zur Verfügung stellen möchten.

Nähere Details zu dem Rahmenvertrag mit Alpitronic veröffentlicht Eliso in der Mitteilung derzeit nicht – weder die Laufzeit noch Stückzahlen oder finanzielle Umfänge werden genannt. Es ist lediglich von einer „langfristigen Zusammenarbeit mit dem Ladesäulen-Hersteller“ die Rede. Und: Eliso wird bei den eigenen Ladeparks unter anderem auf das neue Top-Modell von Alpitronic setzen, das bis zu 400 kW Leistung bietet.

Die HPC-Parks will Eliso auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen erreichten. Hierfür sucht das Unternehmen noch nach Standortpartnern – auch hier gibt es bisher keine Details. Eliso ist in der Vergangenheit vor allem durch größere AC-Ladeprojekte aufgefallen, etwa mit dem Mahle-Ladesystem am Stuttgarter Flughafen oder der Großanlage an der Hyundai-Doppelzentrale (Deutschland und Europa) in Offenbach. Gemeinsam mit Reev bietet Eliso zudem eine Komplettladelösung für Wohnungseigentümergemeinschaften.

„Wir freuen uns, unseren Kunden durch die Zusammenarbeit mit Alpitronic das Ultraschnellladen anzubieten“, sagt Eliso-CEO Johannes Brodführer. „Und dies natürlich mit Ökostrom. Damit steht einem nachhaltigen und zukunftssicheren Ladenetz für die E-Mobilität nichts mehr im Weg.“ Jean-Thierry Schüler, International Business Developer eMobility der Alpitronic GmbH, ergänzt: „Bei Alpitronic entwickeln und produzieren wir leistungsstarke, zuverlässige Schnellladesäulen mit dem Ziel, das Fahren mit E-Autos so kundenfreundlich und angenehm wie möglich zu gestalten. Als Hersteller unterstützen wir die Ladenetzbetreiber beim Ausbau einer breiten Ladeinfrastruktur und tragen so gemeinsam dazu bei, die Antriebswende im Ganzen voranzubringen.“

eliso.io