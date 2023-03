eMobility update: VW Batteriezellfabrik in Kanada / Porsche E-Cayenne bestÃ¤tigt / 80.000 Ladepunkte

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zu einem neuen „eMobility update“. Wir haben die folgende Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für Sie im Programm: Porsche bringt elektrischen Cayenne ++ Über 80.000 öffentliche Ladepunkte ++ VW baut eine Zellfabrik in Kanada ++ Audi bringt Software-Stand 3.2 ++ Und der Volta Zero erhält die europäische Typgenehmigung ++

#1 – Porsche bestätigt E-Cayenne und E-Flaggschiff

Porsche hat seine Pläne für einen rein elektrischen Cayenne erstmals offiziell bestätigt. Auch ein noch darüber positioniertes Elektro-Crossover soll als neues Flaggschiff kommen. Die Infos wurden im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen publik.

#2 – Bundesnetzagentur: 80.541 öffentliche LP

Rund 80.500 öffentliche Ladepunkte waren am 1. Januar 2023 bei der Bundesnetzagentur gemeldet. Das ist ein Zuwachs von 35 Prozent innerhalb eines Jahres. Insbesondere bei der Ladeleistung ging’s mächtig hoch. Konkret kamen die über 80.000 Ladepunkte auf eine kumulierte Ladeleistung von 2,47 Gigawatt – über 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

#3 – Volkswagen baut Zellfabrik in Kanada

Volkswagen wird seine erste Batteriezellfabrik außerhalb Europas in Kanada errichten. Die Wahl des Konzerns und seiner Batterie-Tochter PowerCo fiel auf den Ort St. Thomas in der Provinz Ontario. Der Produktionsstart dort ist für 2027 geplant. Nach Salzgitter und Valencia wird die kanadische Produktionsstätte die weltweit dritte Zellfabrik von Volkswagen sein – und eben die erste in Nordamerika.

#4 – Audi bringt Software-Stand 3.2 in Q4 e-tron

Audi will beim Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron ab dem Modelljahr 2023 die Software 3.2 ausliefern. Alle älteren Fahrzeuge sollen per Update auf diesen Softwarestand gebracht werden. Zu den Features gehören unter anderem Plug&Charge sowie künftige Over-the-Air-Updates. Und für ältere Fahrzeuge gibt es nun auch die erhöhte DC-Ladeleistung.

#5 – Volta Zero erhält europäische Typgenehmigung

Und zum biegen wir noch kurz in die Lkw-Welt ab: Volta Trucks hat jetzt die europäische Typgenehmigung für seinen 16-Tonnen-E-Lkw Volta Zero erhalten. Damit hat das Startup aus Schweden nun die Erlaubnis, mit seinem vollelektrischen Volta Zero in Serie zu gehen und den Verkauf zu starten.

