E-Lkw Volta Zero erhält europäische Typgenehmigung

Volta Trucks hat die europäische Typgenehmigung für seinen 16-Tonnen-E-Lkw Volta Zero erhalten. Mit Vergabe der ECWVTA hat Volta Trucks nun die Erlaubnis, mit seinem vollelektrischen Volta Zero in Serie zu gehen und den Verkauf zu starten.

Die Zertifizierung erfolgt kurz vor der Auslieferung der zweiten Generation von Prototypen des Vorserienfahrzeugs an Kunden in ganz Europa. Diese Fahrzeuge sind noch Teil einer Pilotflotte. Die ersten individuell für Kunden in Serie gefertigten E-Lkw vom Typ Volta Zero sollen Anfang des zweiten Quartals 2023 in der Auftragsfertigung im österreichischen Steyr vom Band laufen. Also bereits in eins, zwei Monaten.

„Der Erhalt der EG-Typgenehmigung für das gesamte Fahrzeug ist ein großer Meilenstein für Volta Trucks und für unsere Mission, die Straßen der Innenstädte für alle sicherer und nachhaltiger zu gestalten“, äußert Essa Al-Saleh, Chief Executive Officer von Volta Trucks. „Wir haben ein völlig neues Fahrzeug von Grund auf entwickelt. Dass der Volta Zero diese strengen und anspruchsvollen Tests so schnell bestanden hat, ist ein Beweis für die gute Arbeit unseres Technik- und Entwicklungsteams. Wir sind nun bereit für den Start der Serienproduktion in unserem Werk in Steyr.“

Volta Trucks hatte Ende Januar angegeben, dass Kundenbestellungen für die ersten 300 Produktionsplätze seines 16-Tonnen-Modells vorliegen. Kurz darauf wurde publik, dass Fahrzeuge für DB Schenker davon die Hälfte ausmachen. Alle 300 Exemplare sollen 2023 produziert und an Kunden ausgeliefert werden.

Die Fertigung bei Auftragsfertiger Steyr Automotive läuft zwar bereits seit September 2022, bisher werden aber nur Fahrzeuge der genannten, zweiten Prototypen-Generation zur Produkt-Validierung gebaut. Da die eigentlichen Serienfahrzeuge nach Kundenspezifikation aufgebaut werden, können sie sich leicht von den Validierungs-Fahrzeugen unterscheiden. Die größten Auftraggeber sind zurzeit DB Schenker mit knapp 1.500 bestellten Einheiten und Petit Forestier mit über 1.000 Volta-Zero-Exemplaren.

voltatrucks.com