Fastned erhält Zuschlag für zwei Ladeparks in Flandern

Fastned hat den Zuschlag für die Installation zweier Ladeparks an der Autobahn E17 nahe des flämischen Orts Gentbrugge erhalten. Außerdem meldet das Unternehmen, in Frankreich den größten Drive-through-Standort im Netzwerk des Unternehmens eröffnet zu haben.

Zunächst nach Belgien: Dort hat Fastned im Rahmen einer Ausschreibung der flämischen Straßenbehörde Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) eine Konzession für zwei stark frequentierte Standorte erhalten. Konkret wird der niederländische Ladeinfrastruktur-Spezialist zwei Schnellladeparks mit jeweils zwölf Ladepunkten auf beiden Seiten der Autobahn E17 in der Nähe der Stadt Gent entwickeln und betreiben. Die beiden Standorte sollen nach Unternehmensangaben die ersten „Autobahnraststätten der Zukunft“ sein, die ausschließlich Elektroautos bedienen und zusätzliche Dienstleistungen wie Toiletten, Sandwiches und Kaffee anbieten.

Der Baubeginn für die beiden Standorte ist für 2024 geplant. Sie sollen über „400-kW-Ladesäulen verfügen, die ausschließlich Energie aus Sonne und Wind liefern“, wie Fastned mitteilt. Entsprechende Säulen bezieht Fastned von EVBox. Ende 2022 wurde solch ein High Power Charger des Typs EVBox Troniq Modular High-Power mit bis zu 400 kW an der niederländischen Fastned-Station De Watering an der A8 bei Oostzaan in den Test-Betrieb genommen.

Für die flämischen Stationen präzisiert Fastned noch, dass sich deren Ladegeräte-Setup für alle Elektrofahrzeuge eigne, auch für längere Gespanne und Lastwagen. Wie üblich erhalten sie die markanten gelben Fastned-Vordächer mit Fotovoltaikpaneelen. In Belgien hat Fastned derzeit nach eigenen Angaben 19 Schnellladestationen in Betrieb, 24 Standorte befinden sich in der Entwicklung.

„Diese neu gewonnene Ausschreibung zeigt das Vertrauen der flämischen Straßenbaubehörde in unser Schnellladekonzept und ist eine Anerkennung für die Expertise, die wir in den letzten zehn Jahren auf dem europäischen Markt entwickelt haben. Wir sind stolz darauf, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Kunden an diesen Standorten auch Kaffee und weitere Einrichtungen anzubieten“, sagt Tuur De Coninck, Country Manager Belgien bei Fastned.

- ANZEIGE -

Für Fastned-CEO Michiel Langezaal handelte es sich „um eine der wichtigsten Ausschreibungen in Europa in diesem Jahr“. Der Zuschlag zeige, dass Fastned immer wieder in der Lage sei, wichtige Standorte zu gewinnen, um sein Netzwerk weiter auszubauen.

In Frankreich hat Fastned unterdessen den größten Drive-through-Standort im Netzwerk des Unternehmens eröffnet. Dieser befindet sich in der Nähe von Metz an der A31, etwa 30 Minuten von Bettembourg (Luxemburg) und 55 Kilometer von Saarlouis (Deutschland) entfernt. Der Standort La Maxe umfasst 16 Ladepunkten, die jeweils bis zu 300 kW liefern.

Ende 2022 stieg die durchschnittliche Anzahl der Ladesäulen pro Station im Fastned-Netz auf 5,1 Stück. Dazu beigetragen hat nach Angaben des Unternehmens die Nachrüstung von fast 50 Stationen. Grundsätzlich verfolgt Fastned das Ziel, bis 2030 1.000 Stationen aufzubauen.

fastnedcharging.com (Belgien), fastnedcharging.com (Frankreich)