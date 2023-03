Tesla eröffnet weltweit ersten V4-Supercharger in den Niederlanden

Tesla hat seine ersten Schnellladestationen der vierten Generation in Betrieb genommen. Sie stehen wie vorab durchgesickert in Harderwijk in den Niederlanden, wo sich nun 16 dieser V4-Supercharger finden. Bald soll der Standort auch für Fremdmarken geöffnet werden.

Das große Unterscheidungsmerkmal der V4-Supercharger ist neben dem höheren Gehäuse ein längeres Ladekabel, was das Laden für Elektroautos anderer Marken vereinfachen soll. Die neuen Supercharger in Harderwijk sind zunächst nur für Tesla-Fahrzeuge geöffnet, da Tesla die Leistung der neuen Säulen testen und evaluieren will. Sie sollen bald aber für alle E-Autos freigegeben werden.

Zur Leistung der neuen Säulen gibt es von Tesla selbst noch keine konkrete Aussage, die verfügbaren Informationen weichen jedoch voneinander ab. Als der Standort vor einigen Wochen entdeckt wurde und die Anlage noch im Bau war, wurde an einer der Säulen ein Typschild fotografiert, das 250 kW als maximale Ausgangsleistung angab – sowie 500 Volt als maximale Spannung und 631 Ampere maximale Stromstärke.

Nun ist ein Foto aufgetaucht, das auf der Rückseite einer der V4-Supercharger angebraucht sein soll. Dort ist eine „Rated Voltage“ von 1.000 VDC angegeben sowie eine „Rated Current“ von 615 Ampere. Das könnte rein rechnerisch bis zu 615 kW Ladeleistung ergeben. Allerdings wäre anhand solcher Angaben auch bei CCS-Ladestationen anderer Anbieter, die oft mit 920 Volt und 500 Ampere angegeben werden, theoretisch 460 kW möglich – mehr als 350 kW werden in der Regel aber noch nicht angeboten.

Currently, V4 stalls are only open to Tesla vehicles, as we test and evaluate performance.

We will soon welcome all EVs at this site and open new V4 sites across Europe.

— Tesla Charging (@TeslaCharging) March 15, 2023