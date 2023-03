Swarco baut HPC an Standorten von Kew Green Hotels

Der britische Ladeinfrastruktur-Anbieter Swarco Smart Charging errichtet 200 Ladestationen bei Hotelbetreiber Kew Green Hotels. Damit wird der von Swarco Ende Februar angekündigte Aufbau eines HPC-Ladenetzes in ganz England, Schottland und Wales unter dem Namen PoGo konkret.

Die Kooperation sieht die Errichtung besagter 200 Ladestationen an 40 Hotels von Holiday Inn, Holiday Inn Express, Voco und Courtyard by Marriott vor, die von Kew Green Hotels betrieben werden. Pro Standort ist eine Mischung aus HPC-Ladern mit 200 kW Leistung und AC-Anschlüssen für das Laden über Nacht geplant. Genauer schlüsselt Swarco zwischen den HPC- und AC-Ladegeräten nicht auf. Es bleibt also unklar, wie viele der 200 geplanten Stationen schnelle Gleichstrom-Ladevorgänge erlauben. Klar ist aber: Der Aufbau soll im Sommer 2023 beginnen und noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

„PoGo“ soll dabei für „Power and Go“ stehen, um die kurzen Ladezeiten an den Schnellladern zu unterstreichen. Unter diesem Namen sollen in den nächsten vier Jahren über 2.000 ultraschnelle Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen wie Hotels, Lebensmittelgeschäften und Cafés entstehen. Geleitet wird der Ladenetz-Ausbau von Eugenio Herrero, der als Geschäftsführer von PoGo agiert. Abgesehen von der Gesamtzahl der 2.000 Ladesäulen, die bis Anfang 2027 errichtet werden sollen, blieb Swarco bei der Bekanntgabe der Pläne Ende Februar eher vage. Durch die jetzige Kooperationsankündigung mit Kew Green Hotels gibt es erstmals Anhaltspunkte zum Leistungsbereich der Lader.

Swarco Smart Charging ist in der britischen EV-Ladebranche kein Unbekannter. Das Unternehmen ist etwa Partner des Tankstellenbetreibers Motor Fuel Group für den Aufbau von Ladestationen an den Tankstellen. Volvo Trucks rüstet seine britischen Händler über eine Partnerschaft mit Swarco mit Ladegeräten aus. Zudem kooperiert Swarco mit Connected Energy, einem Anbieter von Second-Life-Batterie-Energiespeichersystemen.

pogocharge.com