eMobility update: Limitiertes Polestar 2 Modell / Opel Grandland Nachfolger / Sono Zahlungsunfähig

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen zum „eMobility update“. Die folgenden Top-Meldungen aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie: Opel Grandland erhält elektrischen Nachfolger ++ Sono Motors droht Zahlungsunfähigkeit ++ Weiteres Sondermodell des Polestar 2 ++ BMW und Continental investieren in DeepDrive ++ Und Tesla öffnet weitere Supercharger ++

#1 – Opel Grandland erhält 2024 Elektro-Nachfolger

Opels Kompakt-SUV Grandland bekommt nächstes Jahr einen rein elektrischen Nachfolger. Der Mutterkonzern Stellantis investiert dafür 130 Millionen Euro in das deutsche Werk Eisenach, um dieses auf die Produktion des Elektroautos vorzubereiten.

#2 – Sono Motors droht Zahlungsunfähigkeit

Nach dem Aus des Solar-Elektroautos Sion steckt Sono Motors offenbar in größeren finanziellen Schwierigkeiten. Die Zahlungsunfähigkeit droht, da wohl das Geld nicht ausreicht, um den Geschäftsbetrieb weiterzuführen. „Unsere Wirtschaftsprüfer haben erhebliche Zweifel an unserer Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens geäußert“.

#3 – Weiteres Sondermodell des Polestar 2

Polestar hat eine zweite limitierte Edition seiner E-Limousine entwickelt. Es hört auf den Namen Polestar 2 BST Edition 230 und kommt mit einer Leistung von 350 kW und einem Drehmoment von 680 Nm daher. Bei der Technik gibt es nur wenige Unterschiede zu dem ersten Sondermodell, dem Polestar 2 BST Edition 270.

#4 – Tesla öffnet weitere Supercharger in Europa

Tesla hat viele weitere seiner Supercharger in Europa für Fremdmarken freigegeben. Die Anzahl der europäischen Länder, in denen sich freigegebene Supercharger befinden, hat sich zwar nicht mehr verändert – die Anzahl an Stationen, die von E-Autos anderer Marken genutzt werden können, hingegen schon.

#5 – BMW und Conti investieren in DeepDrive

BMW und Continental werden zu Investoren von DeepDrive. Das Münchner Startup hat einen Radialfluss-Doppelrotormotor inklusive Leistungselektronik entwickelt, der als Zentralantrieb sowie als Radnabenantrieb in elektrischen Serienfahrzeuge eingebaut werden kann.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>