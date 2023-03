Stena eröffnet neue Batterie-Recyclinganlage in Schweden

Das schwedische Unternehmen Stena Recycling eröffnet seine neue Batterierecycling-Anlage in Halmstad, Schweden. Zudem gibt das Unternehmen mit dem norwegischen Batterieunternehmen Freyr einen neuen Kunden bekannt.

Die Einweihung erfolgt rund 16 Monate nach dem Baustart. Die anfängliche Recyclingkapazität liegt bei 10.000 Tonnen, soll aber analog zum Wachstum des Marktes erhöht werden. „Wir gehen davon aus, dass wir innerhalb von zehn Jahren mindestens das Fünf- bis Zehnfache des heutigen Volumens verarbeiten können“, sagt Marcus Martinsson, Stena Product Area Manager Batteries.

Der Bau wurde von der schwedischen Regierung mit 70,7 Millionen Kronen bezuschusst. Das sind umgerechnet rund 6,3 Millionen Euro.

Zusammen mit der Eröffnung der neuen Anlage gibt Stena einen neuen Kunden bekannt: Mit dem norwegischen Unternehmen Freyr Battery wurde eine Vereinbarung über das Recycling von Altbatterien aus dessen Kundenqualifizierungsanlage getroffen – mit der Option, künftig auch die große Freyr-Fabrik „Giga Arctic“ einzubeziehen.

Zusätzlich zu den Lieferungen von Freyr wird die schwedische Recyclinganlage Batteriematerial verarbeiten, das in allen bestehenden Anlagen und Verfahren von Stena in Schweden, Dänemark, Polen, Finnland, Norwegen, Deutschland und Italien gesammelt und vorbehandelt wurde.

„Die Elektrifizierung der Gesellschaft hat gerade erst begonnen“, so Martinsson. „Wir wollen einen zirkulären Ansatz für die Batterieproduktion fördern.“

Den will auch Freyr fördern. Das norwegische Unternehmen hatte gestern eine internationale Kooperation mit Glencore, Caterpillar, Siemens und Nidec bekannt gegeben, um den Einsatz von nachhaltigen Batterielösungen in Europa und Nordamerika voranzutreiben.

Quelle: Infos per Mail