Pariser sprechen sich gegen Miet-Tretroller aus

Die Stadt Paris hat ihre Bürgerinnen und Bürger zur Abstimmung über das avisierte Aus der elektrischen Miet-Tretroller in der Stadt gebeten – mit klarem Ergebnis: 89 Prozent der Abstimmenden sprachen sich dafür aus, die Miet-Tretroller von den Straßen der französischen Hauptstadt zu verbannen.

Allerdings nahmen weniger als zehn Prozent der Berechtigten (rund 103.000 von knapp 1,4 Millionen) an der Abstimmung teil. Doch der Stadtrat hatte bereits Ende 2022 erwogen, die im März 2023 auslaufenden Genehmigungen aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht zu verlängern.

Zum Ende des ersten Quartals war zwar nicht Schluss, dennoch wird es die E-Tretroller der Sharing-Anbieter nicht mehr lange in der französischen Hauptstadt geben: Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte an, dem Votum zu folgen – ab dem 1. September 2023 wird es in Paris keine E-Tretroller mehr zu mieten geben. Die drei Anbieter Lime, Tier und Dott werden ihre Fahrzeuge also bis Ende August aus Paris abziehen müssen. Die Abstimmung betrifft aber nur die Sharing-Fahrzeuge der kommerziellen Anbieter, private E-Tretroller dürfen weiterhin genutzt werden.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die Bemühungen der Betreiber, mit Nachbesserungen doch noch eine weitere Verlängerung der Lizenzen zu erhalten, sind damit gescheitert. Selbst mit den strengen Vorgaben in Paris (unter anderem galt seit Ende 2021 eine Geschwindigkeitsbeschränkung) konnten die Fahrzeuge unter den Einwohnern offenbar nicht an Zustimmung gewinnen.

zeit.de, paris.fr