eMobility update: Tesla plant 4 Mio Kompakte und führt dritte Schicht ein / Toyota Prius bestellbar

Hallo zu einem neuen „eMobility update“. Wir haben die folgende Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für Sie im Angebot: Neuer Toyota Prius bestellbar ++ Tesla will 4 Millionen Kompakte bauen und führt dritte Schicht in Grünheide ein ++ 1.000 Ladepunkte an Sixt-Stationen ++ Und Pariser sprechen sich gegen Miet-Tretroller aus ++

#1 – Toyota stellt fünfte Prius-Generation vor

Toyota hat in Deutschland die Bestellbücher für die Neuauflage seines Hybrid-Pioniers Prius geöffnet. Die im November präsentierte fünfte Generation fährt hierzulande ausschließlich als Plug-in-Hybrid vor.

#2 – Tesla will 4 Mio Kompakte pro Jahr bauen

Tesla plant für sein künftiges Kompaktmodell laut einem Medienbericht zunächst mit Produktionskapazitäten von vier Millionen Einheiten. Die Hälfte davon soll in Nordamerika entstehen und die Kapazität für je eine Million Fahrzeuge in China und Deutschland. Das meldet ein chinesisches Portal unter Berufung auf Insider.

#3 – Tesla: Grünheide läuft im Drei-Schicht-Betrieb

Unterdessen wird in der Tesla Gigafactory in Grünheide inzwischen im Drei-Schicht-Betrieb produziert. Und es wird bereits über weitere Schichten am Wochenende nachgedacht, um die Produktion weiter zu erhöhen – wohl auch mit einer zweiten Baureihe neben dem Model Y.

#4 – ChargeOne baut 1.000 Ladepunkte für Sixt

Der Autovermieter Sixt hat den Ladeinfrastruktur-Spezialisten ChargeOne mit der Installation von über 1.000 Ladepunkten beauftragt. Beide Seiten haben dazu einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet, der neben der Installation auch Abrechnungs- und Wartungsdienstleistungen umfasst.

#5 – Pariser sprechen sich gegen Tretroller aus

Die Stadt Paris hat vor ein paar Tagen ihre Bürgerinnen und Bürger zur Abstimmung über die elektrischen Miet-Tretroller in der Stadt gebeten – mit klarem Ergebnis: 89 Prozent der Abstimmenden sprachen sich dafür aus, die Miet-Tretroller von den Straßen der französischen Hauptstadt zu verbannen.

