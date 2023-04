Volocopter meldet betriebsbereite Produktionsanlagen

Der deutsche E-Flugtaxi-Entwickler Volocopter hat seine kompletten Produktionslinie in Bruchsal fertig gestellt. Alle unternehmenseigenen Produktionsanlagen nehmen in diesem Monat den Betrieb auf. Sie sollen gut 50 VoloCity-Flugzeuge pro Jahr hervorbringen.



Das gibt Volocopter parallel zur offiziellen Eröffnung eines neuen Hangars mit eigenem Landeplatz bekannt, in dem die Endmontage und Entwicklungsflugtests des Modells künftig stattfinden werden. Man habe „die Kapazität und die behördliche Zulassung, um jährlich über 50 Flugzeuge zu bauen“, so das Unternehmen. Über 18 Monate habe man an verschiedenen Orten in Bruchsal die eigene Produktion auf- und ausgebaut. Im laufenden Monat soll die Fertigung des VoloCity anlaufen.

„Von hier aus werden sich elektrische Flugtaxis auf den Weg in die Welt machen und die Art und Weise, wie wir Menschen uns in Städten bewegen, nachhaltig verändern“, äußert CEO Dirk Hoke. „Diese Region ist bekannt für ihren Einfluss auf die Mobilität: erst das Fahrrad, dann das Auto und nun das elektrische Flugtaxi. Unsere Volocopter werden die Welt nachhaltiger machen.“

Seit 2021 hält Volocopter nach eigenen Angaben ein Zertifikat als Herstellungsbetrieb nach EASA-Richtlinien – ausgestellt durch das Luftfahrtbundesamt. Diese Zertifizierung umfasst die Herstellung von Kohlenstofffaserteilen, alle Aspekte der elektrischen Antriebseinheit und die Endmontage mit Verbindung des Antriebssystems und des Rumpfes sowie umfangreiche End-of-Line-Flugtests.

Der VoloCity ist die fünfte Volocopter-Generation und soll das erste zugelassene elektrische Flugtaxi für Städte des Unternehmens werden. Grundsätzlich arbeiten die Bruchsaler an einer ganzen Familie von Fluggeräten (VoloCity, VoloRegion und VoloDrone). Das sogenannte Critical Design Review des VoloCity sei nun abgeschlossen, heißt es. Dies sei nun das Flugzeug, das man produzieren können, „mit genügend Spielraum, weitere Erkenntnisse aus der Flugerprobung einfließen zu lassen“.

Volocopter bezeichnet sich als erstes und einziges elektrisches Flugtaxi-Unternehmen, das die Zulassungen der EASA als Entwicklungsbetrieb (DOA) und Produktionsbetrieb (POA) hält. Das Unternehmen plant bereits für 2024 kommerzielle Flugtaxi-Dienste in Städten wie Singapur, Rom, Neom und Paris.

volocopter.com