Utrecht: Van Dijk Trucks weiht Lkw-Ladestation ein

Van Dijk Trucks hat an seiner Niederlassung im niederländischen Utrecht kürzlich eine 360-kW-Ladestation zur Stromversorgung von Elektro-Lkw installiert. Dort können zwei Fahrzeuge parallel mit 180 kW oder ein Fahrzeug allein mit 360 kW laden.

Die Ladestation sei öffentlich, für alle Marken von Elektro-Lkw geeignet und rund um die Uhr verfügbar, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Links und rechts der Ladesäule ist je ein Lkw-Parkplatz eingezeichnet. Bei dem Gerät handelt es sich um das Modell ABB Terra 360, das sich bekanntlich sowohl für Pkw- als auch für Lkw-Anwendungen eignet. Van Dijk Trucks will mit der Anlage ausschließlich Lkw laden. Das Unternehmen agiert als Lkw-Händler – unter anderem für Volvo Trucks und Renault Trucks – in den zentralen Niederlanden.

„In den Niederlanden gibt es einen großen Mangel an Ladestationen für Elektro-Lkw, unter anderem wegen der Überlastung des Netzes“, teilt die Van Dijk Gruppe in einer Pressenotiz mit. Mit der neuen Ladestation wolle man einen Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten, so Willem van Cooten, Business Manager in Utrecht. „Für unsere Kunden, die Elektro-Lkw fahren, ist das eine gute Lösung, um ihren Lkw in kurzer Zeit aufzuladen oder nachzuladen.“

In Kürze werden auch weitere Niederlassungen von Van Dijk Trucks mit Ladesäulen ausgestattet. Konkret genannt werden die Filialen in Woerden und Culemborg.

ABB hatte die Terra 360 im September 2021 vorgestellt. Die ersten Installationen erfolgten im Mai 2022 in Norwegen. In Deutschland planen ABB und Shell wie berichtet den Aufbau eines landesweiten Netzes mit mehr als 200 Exemplaren des Ladegeräts.

Die Terra 360 kann in ihrer Standardkonfiguration bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig bedienen. Sie eignet sich laut dem Schweizer Hersteller vor allem für Tankstellen, Geschäfte und Einkaufszentren, könne aber auch – wie im oben genannten Fall – auf gewerblichen Flächen von Unternehmen installiert werden, um Autos, Lieferwagen und Lastwagen mit Strom zu versorgen. Als besondere Qualitäten des Ladesystems nennt ABB neben der hohen Ladeleistung den modularen Aufbau und geringen Platzbedarf der Säule.

