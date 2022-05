Shell installiert 200 ABB-Ladesäulen des Typs Terra 360 an deutschen Tankstellen

ABB E-Mobility und Shell planen den Aufbau des ersten deutschlandweiten Netzes mit der Schnellladesäule Terra 360. Mehr als 200 der Ladesäulen mit einer Leistung von je bis zu 360 kW sollen in den nächsten zwölf Monaten in Deutschland in Betrieb genommen werden.

ABB hatte die Terra 360 im September 2021 vorgestellt, die bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig laden kann. Anfang Mai gingen die ersten Exemplare des High Power Charger ins Norwegen in Betrieb.

Bei der Vorstellung im vergangenen Jahr teilte ABB mit, dass sich die Schnelladesäule vor allem für Tankstellen, Geschäfte und Einkaufszentren eigne, könne aber auch auf gewerblichen Flächen von Unternehmen installiert werden, um Autos, Lieferwagen und Lastwagen mit Strom zu versorgen. Während die Inbetriebnahme in Norwegen noch u.a. an einem Shopping-Center stattfand, geschieht dies nun auch an Tankstellen.

In den nächsten zwölf Monaten will Shell 200 Ladesäulen des Typs Terra 360 von ABB an den eigenen Tankstellen in Deutschland installieren. Welche Standorte ausgerüstet werden sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Dafür aber, dass dieser Ladesäulentyp auch in anderen Märkten zum Einsatz kommen soll, wie István Kapitány, Global Executive Vice President von Shell Mobility, mitteilt: „Deshalb freuen wir uns, dass wir unseren Kunden durch unsere Partnerschaft mit ABB zunächst in Deutschland und bald auch in anderen Märkten die schnellsten verfügbaren Ladevorgänge anbieten können.“

Der neue Auftrag kommt wenig überraschend. Shell setzt schon länger auch auf Ladesäulen von ABB. Zudem gab das Schweizer Unternehmen erst vergangenen Monat bekannt, mit Shell einen neuen globalen Rahmenvertrag für die Lieferung des kompletten Portfolios von AC- und DC-Ladestationen abgeschlossen zu haben. Shell beabsichtigt wie berichtet, bis 2025 weltweit 500.000 Ladepunkte zu betreiben. Bis 2030 soll diese Zahl auf 2,5 Millionen steigen. Dafür braucht der Mineralölkonzern vor allem eines: jede Menge Ladesäulen.

