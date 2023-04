ZF startet Serienfertigung des E-Antriebs CeTrax lite

Der Zulieferer ZF hat die Serienproduktion des elektrischen Zentralantriebs CeTrax lite gestartet. Der neue Antriebsstrang eignet sich für den Einsatz in leichten Nutzfahrzeugen bis 7,5 Tonnen. Für den CeTrax lite hat ZF nach eigenen Angaben bereits Aufträge aus Asien und Amerika vorliegen.

Die Produktion des neuen Antriebs ist in Regie der ZF-Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) in Friedrichshafen angelaufen. Diese Division wurde Anfang 2022 gegründet, um den Nutzfahrzeugmarkt zielgenauer zu adressieren. Der CeTrax lite nutze Synergien aus der Entwicklung und Produktion von elektrischen Pkw-Antrieben, die ZF für den Einsatz in leichten Nutzfahrzeugen angepasst hat, teilt der Zulieferer in einer Pressenotiz mit. Als „hochintegrierter elektrischer Antrieb“ soll die neue Komponente Nutzfahrzeughersteller beim Launch von E-Fahrzeugen für die Stadt und die „letzte Meile“ unterstützen.

Aufträge aus Asien und Amerika liegen den Friedrichshafenern zufolge bereits vor. Einen konkreten Namen nennt der Zulieferer auch: „Als erster Kunde verbaut der japanische Hersteller Isuzu den Antrieb in die neuste Generation des leichten Verteiler-Lkw Isozu ELF EV“. Dazu passt, dass ZF bereits 2019 einen fünf Tonnen schweren E-Lkw-Prototyp mit dem CeTrax lite an Bord für den japanischen Markt vorgestellt hatte. Die 5-Tonnen-Klasse ist laut den damaligen Angaben von ZF auf dem japanischen Markt die gefragteste Lastwagenart im Bereich leichter Nutzfahrzeuge.

Der CeTrax lite wiegt 120 Kilogramm und umfasst den Elektromotor, ein Reduziergetriebe und Leistungselektronik. Als Spitzenleistung werden 150 kW und als Drehmoment 1.500 Nm angegeben. Das kompakte Design trägt laut ZF dazu bei, den verfügbaren Bauraum für elektrische Komponenten und Batterien zu maximieren. Das Modul unterstützt „sowohl die Architekturen konventionell betriebener Fahrzeuge als auch die Elektrifizierungsstrategien der Hersteller“ und nutze selbst entwickelte Komponenten und konzernweite E-Mobility-System-Synergien, einschließlich gemeinsamer Prüfstände in Friedrichshafen, teilt der Zulieferer mit.

„CeTrax lite ist für den leisen, emissionsfreien innerstädtischen Transport sowie die ‚letzte Meile‘ in der Lieferlogistik konzipiert und bietet ein Höchstmaß an Leistung und Effizienz. Damit ist dieser E-Antrieb ein wichtiger neuer Meilenstein in unserer Strategie der ‚Next Generation Mobility‘ und unterstreicht unser Engagement für die Dekarbonisierung der Industrie“, sagt Winfried Gründler, Leiter des Produktbereichs Antriebssysteme in der ZF-Division CVS.

Bereits seit 2020 hat ZF den E-Antrieb CeTrax für schwere Nutzfahrzeuge in Serie. Mitte 2022 kündigte das Unternehmen im Rahmen einer jährlichen globalen Technologieveranstaltung die nächste Generation dieses E-Antriebs an. Das neue System CeTrax 2 soll ein günstiges Leistungsgewicht und eine kompakte Bauweise kombinieren. Die Serienproduktion mit einem globalen Fahrzeughersteller soll dieses Jahr beginnen.

press.zf.com