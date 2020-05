CeTrax: ZFs elektrischer Zentralantrieb für Busse geht in Serie

Ab dem dritten Quartal 2020 geht mit dem elektrischen Zentralantrieb CeTrax der zweite elektrische Antrieb von ZF für den Öffentlichen Nahverkehr in Serie. Die Fertigung des Antriebes erfolgt in Friedrichshafen. Zu den ersten Großbestellern zählt der polnische Bushersteller Solaris.

Bis dato war ZF mit seiner Portalachse AxTrax AVE als Zulieferer für Bushersteller bekannt. Nun erweitert das Unternehmen sein Portfolio um einen weiteren E-Antrieb, der sich einerseits für Fahrzeugumrüstungen eignet, den OEMs künftig aber allen voran in ihre neuen Busse verbauen können. „Der Serienstart des elektrischen Zentralantriebes für Busse verdeutlicht die Vorreiterstellung, die ZF bei der Elektrifizierung einnimmt“, äußert Dr. Andreas Grossl, Leiter des Bereiches Achs- und Getriebesysteme für Busse bei ZF. CeTrax sei ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einem emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr.

Den nun serienreifen Zentralantrieb hatte ZF bereits 2017 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert – seinerzeit in einem ZF-Versuchsträger. Gespeist werden kann der Motor aus verschiedenen Quellen – via Batterie, Oberleitung oder Supercaps. Außerdem lasse er sich ebenso in eine Brennstoffzellen-Konfiguration integrieren, betonen die Friedrichshafener.

Als einen der ersten Kunden nennt ZF den polnischen Hersteller Solaris, der den CeTrax künftig in sein neues Modell namens Urbino 15 LE electric verbauen will. Laut einer früheren Mitteilung von Solaris wird der Antrieb die mittlere Achse mit einer Leistung von 300 kW antreiben.

Weitere Kundenanläufe seien in der Vorbereitung, versichert ZF. Bekannt ist bereits, dass der weißrussische Fahrzeughersteller MAZ den CeTrax in seinem ersten Elektrobus MAZ 303E10 zum Einsatz bringt. Außerdem kooperiert der Umrüstspezialist e-troFit mit ZF, um Dieselbusse unter Verwendung beider elektrischer ÖPNV-Antriebslösungen von ZF auf Elektroantrieb umzurüsten.

zf.com