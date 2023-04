eMobility update: Weltpremiere Polestar 4 / MG Cyberster kommt Sommer 2024 / neues BMW i7 Topmodell

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“! Die folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm: MG Cyberster kommt Anfang 2024 ++ BMW i7 erhält neues Top-Modell ++ Polestar 4 startet ebenfalls 2024 in Europa ++ Serienproduktion des Volta Zero ++ Und Magna baut Elektro-Geländewagen ++

#1 – MG Cyberster kommt im Sommer 2024

Die SAIC-Marke MG hat auf der Automesse in Shanghai die Serienversion ihres Elektro-Roadsters vorgestellt. In diesem Zuge wurde auch bestätigt, dass der Cyberster ab dem Sommer 2024 auf dem europäischen Festland und in Großbritannien auf den Markt kommen wird. Bei der Premiere in Shanghai ging es vor allem um das Design des Elektro-Zweisitzers.

#2 – BMW i7 M70 xDrive ist neues Top-Modell

Mit dem BMW i7 M70 xDrive setzt BMW M ein vollelektrisches Performance-Modell an die Spitze der neuen 7er Reihe. Das in Shanghai vorgestellte Top-Modell der i7-Baureihe ist der bisher stärkste BMW mit Elektroantrieb. Zur Erinnerung: Vor genau einem Jahr zur damaligen Auto China in Peking hatte BMW die neue Generation des 7ers und dessen Elektro-Version i7 vorgestellt.

#3 – Polestar 4 kommt Anfang 2024 nach Europa

Polestar hat auf der Automesse in Shanghai mit dem Polestar 4 sein drittes rein elektrisches Serienmodell vorgestellt. Das 4 Meter 84 lange SUV-Coupé soll im Hinblick auf Größe und Preis zwischen dem Polestar 2 und dem Polestar 3 angesiedelt sein. Als besonders auffälliges Merkmal hat der Polestar 4 keine Heckscheibe mehr.

#4 – Volta Zero ab sofort in Serienproduktion

Volta Trucks hat die Serienproduktion des vollelektrischen 16-Tonnen-Lkw Volta Zero gestartet – und zwar beim Auftragsfertiger Steyr Automotive in Österreich. Außerdem nehmen die Schweden ab sofort neue Bestellungen für den E-Truck entgegen. Bereits 2022 liefen erste Prototypen des Volta Zero zur Designverifizierung und Produktionsvalidierung in Steyr vom Band.

#5 – Magna baut E-Geländewagen für Ineos

Wir bleiben noch kurz in Österreich: Magna hat dort den Zuschlag für die Herstellung eines Elektro-Geländewagens von Ineos Automotive erhalten. Dieser soll 2026 in Graz in Produktion gehen. Neben der Fertigung wird Magna auch für die Entwicklung des kompletten Fahrzeugs verantwortlich sein.

