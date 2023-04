Volta Zero läuft bei Steyr ab sofort in Serie vom Band

Volta Trucks hat die Serienproduktion des vollelektrischen 16-Tonnen-Lkw Volta Zero beim Auftragsfertiger Steyr Automotive im österreichischen Steyr gestartet. Außerdem geben die Schweden bekannt, ab sofort neue Bestellungen entgegenzunehmen.

Bereits 2022 liefen Prototypen des Volta Zero zur Designverifizierung und Produktionsvalidierung vom Band. Nun beginnt also die Produktion der kundenspezifischen Serienmodelle, die ab dem dritten Quartal 2023 ausgeliefert werden sollen. Das hatte sich angekündigt: Mitte März erhielt Volta Trucks die europäische Typgenehmigung für seinen 16-Tonner. Die ersten Kundenfahrzeuge aus der Serienfertigung werden nach Angaben von Volta Trucks im Rahmen eines Praxis-Programms eingesetzt, bei dem Kunden ein Lkw über einen längeren Zeitraum zur Realerprobung überlassen wird.

„Der erste Volta Zero, der hier in Steyr vom Band läuft, ist der bedeutendste Meilenstein für unser Unternehmen. Von der Vorstellung eines Konzepts über die Konstruktions-, Entwicklungs- und Qualitätsphase bis zum Beginn der Serienproduktion dauerte es lediglich 2,5 Jahre“, sagt Kjell Walöen, Mitbegründer und Chief Manufacturing and Logistics Officer von Volta Trucks. Das sei halb so lange, wie andere Lkw-Hersteller benötigten.

Steyr Automotive hat für Volta Trucks eine Kapazität von bis zu 14.000 Fahrzeugen pro Jahr reserviert. Die Schweden werden das Produktionsvolumen nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren stückweise erhöhen, um die maximalen Kapazitäten bei Steyr auszuschöpfen. Während dieser Zeit werde die Herstellung des Volta Zero potenziell mehr als 700 Arbeitsplätze schaffen. Weitere geschätzte 2.000 Arbeitsplätze entstünden innerhalb der Lieferkette, teilt das Unternehmen mit.

Los geht es nun erstmal mit moderaten Stückzahlen. Ende Januar hatte Volta Trucks angegeben, dass Kundenbestellungen für die ersten 300 Produktionsplätze seines Modells vorliegen. Kurz darauf wurde publik, dass Fahrzeuge für DB Schenker davon die Hälfte ausmachen. Alle 300 Exemplare sollen 2023 produziert und an Kunden ausgeliefert werden. Vom deutschen Bundesverkehrsministerium erhält Volta zudem Fördermittel in Höhe von 24,6 Millionen Euro zur Senkung der Fahrzeugkosten für 151 Exemplare seines Volta Zero. Die ersten der geförderten Elektro-Lkw sollen ebenfalls noch 2023 an Kunden übergeben werden.

Die Fertigung bei Auftragsfertiger Steyr Automotive läuft grundsätzlich bereits seit September 2022, bisher wurden aber nur Fahrzeuge der genannten, zweiten Prototypen-Generation zur Produkt-Validierung gebaut. Da die eigentlichen Serienfahrzeuge nach Kundenspezifikation aufgebaut werden, können sie sich leicht von den Validierungs-Fahrzeugen unterscheiden. Die größten Auftraggeber sind zurzeit DB Schenker mit knapp 1.500 bestellten Einheiten und Petit Forestier mit über 1.000 Volta-Zero-Exemplaren.

voltatrucks.com