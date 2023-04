Skoda bringt Ladesäulen-Infos ins Auto

Skoda hat eine Infotainment-App namens „Powerpass Map“ vorgestellt. Über diese sollen die Kunden im Enyaq auf dem zentralen Infotainmentdisplay Informationen zu öffentlichen Ladepunkten abrufen können – was bisher nur über das Smartphone möglich war.

In der „Powerpass Map“ können sich die Kunden etwa Informationen wie Öffnungszeiten, Anzahl der Ladepunkte, aktuelle Verfügbarkeit, maximale Ladeleistung und Preise anzeigen lassen, wie Skoda mitteilt. Die App zeigt nicht nur die Ladestationen an, die in dem Powerpass-Netzwerk des Autobauers (bzw. dem Ladenetz der VW-Tochter Elli) enthalten sind, sondern auch die Ladestationen anderer Betreiber – Ladestationen innerhalb des Powerpass-Netzwerks sollen dank eines eigenen Symbols leicht zu erkennen sein.

Direkt über das Fahrzeugdisplay starten lässt sich der Ladevorgang aber noch nicht – dafür braucht es noch die Powerpass-Smartphone-App oder Ladekarte. Es ist aber als künftige Funktion für kommende Updates geplant. Bereits zum Start gibt es eine Bewertungsfunktion, über die Nutzer bis zu fünf Sterne und Kommentare für andere hinterlassen können.

„Powerpass Map“ ist kostenlos und lässt sich direkt über das Infotainmentsystem eines Enyaq iV und Enyaq Coupé iV herunterladen, sofern mindestens die Fahrzeugsoftware ME3.0 installiert ist.

skoda-media.de