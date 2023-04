eMobility update: BYD stellt Seagull vor / Tesla´s Strategie senkt Umsatz / Honda gibt Ausblicke

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“. Mit folgenden News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende: Tesla meldet Zahlen fürs erste Quartal ++ Honda enthüllt Concept Cars für China ++ BYD zeigt neue Elektro-Modelle ++ Li Auto plant fünf E-Autos bis 2025 ++ Und schwedischer Elektro-Floh ab 10.000 Euro ++

#1 – Tesla-Preisstrategie drosselt Profitabilität

Tesla hat die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Mit Spannung wurde erwartet, wie sich die massiven weltweiten Preissenkungen des Unternehmens auf die eigene Bilanz auswirken. Die Antwort: Der Umsatz sinkt leicht, der Gewinn dagegen beträchtlich.

#2 – Honda zeigt neue Studien der e:N-Serie

Honda will in China ab 2035 nur noch rein elektrische Modelle verkaufen. Das gab der japanische Autobauer auf der Automesse in Shanghai bekannt. Dort lieferte Honda auch einen Ausblick auf neue Elektromodelle, die im kommenden Jahr auf den chinesischen Markt gebracht werden sollen.

#3 – BYD zeigt neue Elektro- und Hybrid-Modelle

BYD hat auf der Auto Shanghai eine Reihe von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modellen vorgestellt. Darunter ist auch der vollelektrische Kleinwagen BYD Seagull, der nun zu Preisen von umgerechnet rund 10.500 Euro auf dem chinesischen Markt in den Vorverkauf gestartet ist. Die Premiere des Seagull war bereits erwartet worden, da das Modell seit Januar beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie angemeldet ist.

#4 – Li Auto will fünf E-Autos bis 2025 bringen

Der chinesische Hersteller Li Auto steigt in den Markt für rein elektrische Fahrzeuge ein. Das bisher auf Hybridmodelle mit Range Extender spezialisierte Unternehmen hat im Rahmen der Auto China in Shanghai fünf Elektro-Modelle bis zum Jahr 2025 angekündigt. Diese sollen auf einer 800-Volt-Plattform basieren.

#5 – Luvly O: Elektro-Floh ab 10.000 Euro

Aus Schweden kommt ein neues Startup namens Luvly, das sich mit elektrischen Leichtfahrzeugen als „Ikea der Elektroautos“ positionieren will. Das nun vorgestellte erste Modell namens Luvly O ist ein Kleinstwagen mit zwei Sitzen, der weniger als 400 Kilo wiegt und ab 10.000 Euro zu haben sein soll.

