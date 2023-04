BYD startet China-Vorverkauf von E-Kleinwagen Seagull

BYD hat auf der Auto Shanghai eine Reihe von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modellen vorgestellt. Darunter ist auch der vollelektrische Kleinwagen BYD Seagull, der nun zu Preisen ab 78.800 Yuan (umgerechnet rund 10.500 Euro) auf dem chinesischen Markt in den Vorverkauf gestartet ist.

Die Premiere des Seagull war bereits erwartet worden, da das Modell seit Januar beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) angemeldet ist – der Eintrag in den Fahrzeug-Katalog des Ministeriums ist ein starkes Indiz auf den Marktstart innerhalb weniger Monate. Hierfür hat BYD nun die wichtige Automesse in Shanghai abgepasst.

Die wichtigsten Fakten in Kurzform: Der Seagull ähnelt bei der Optik zwar dem Kompaktmodell Dolphin (der auch in Europa auf den Markt kommen wird), ist mit 3,78 Metern aber fast 35 Zentimeter kürzer. Das Modell basiert auch auf der e-Platform 3.0 von BYD, nutzt also die Blade-Batterien mit LFP-Zellchemie. Während es beim E-Motor nur eine Version mit 55 kW gibt, wird BYD zwei Batterie-Versionen anbieten: 30 kWh sollen für 305 Kilometer nach dem chinesischen CLTC-Zyklus sorgen, mit 38,9 kWh sollen 405 Kilometer möglich sein.

Premiere feierte auch das rein elektrische Konzeptauto Song L, das es offenbar künftig vor allem mit dem Tesla Model Y aufnehmen soll. Maße zu dem Konzeptauto sind noch nicht bekannt, es soll aber ebenfalls auf der e-Platform 3.0 basieren. Wie die „CN EV Post“ schreibt, soll der Song L wie die E-Limousine Seal die Cell-to-Body-Technologie nutzen, dabei ist der Deckel des Batteriegehäuses gleichzeitig auch der Boden des Innenraums.

















Der ebenfalls auf der Messe ausgestellte Chaser 07 ist eine Plug-in-Hybrid-Limousine mit bis zu 200 Kilometern Reichweite nach chinesischem Standard. Dieses Modell soll zwischen 200.000 und 250.000 Yuan kosten – umgerechnet 26.495 bis 33.120 Euro.

Außerdem hat BYD auf dem Messestand die bereits bekannten Denza-Modelle N7 und D9 ausgestellt. Auch die beiden Stromer der neuen Luxusmarke Yangwang, ein Geländewagen und ein Sportwagen, sind im Kern bereits seit Januar bekannt.

Quelle: Info per E-Mail, cnevpost.com (Seagull), cnevpost.com (Song L/Chaser 07)