Baubeginn für ungarische Kathodenmaterial-Fabrik von EcoPro BM

Der südkoreanische Batteriematerial-Hersteller EcoPro BM hat mit dem Bau seiner Fabrik im ungarischen Debrecen begonnen. Die Fabrik soll pro Jahr 108.000 Tonnen Kathodenmaterialien für E-Auto-Batterien produzieren und 631 Mitarbeiter beschäftigen.

Das hat die ungarische Investitionsförderungsagentur HIPA mitgeteilt. Der nun erfolgte Spatenstich solle zeigen, „dass das 728-Millionen-Euro-Projekt des südkoreanischen Unternehmens planmäßig verläuft“. Damit scheint der im Dezember 2021 angekündigte Zeitplan noch zuzutreffen: Die erste Bauphase der Fabrik soll demnach in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen sein, die zweite Phase ein Jahr später.

EcoPro BM wird die Kathodenmaterialien an die Batteriefabrik von Samsung SDI im ungarischen Göd nahe Budapest liefern. Aus den 108.000 Tonnen Kathodenmaterial sollen Batterien für 1,35 Millionen Elektroautos gefertigt werden können. Samsung SDI und EcoPro BM hatten im Jahr 2020 ein Joint Venture für Kathodenmaterialien gegründet.

Es ist nicht das einzige Bauvorhaben mit eMobility-Bezug in der Stadt im Osten Ungarns: In Debrecen baut BMW auch ein neues E-Auto-Werk, in dem 2025 die Serienproduktion für das erste vollelektrische Fahrzeug der Neuen Klasse starten wird, sowie eine Hochvolt-Batteriemontage. Zudem plant CATL in Debrecen eine Batteriezellenfabrik mit einer Jahreskapazität von 100 GWh – unter anderem, um Mercedes-Benz zu beliefern.

