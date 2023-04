Toyota baut E-Antriebe für Joby Aviation

Das kalifornische E-Flugzeug-Startup Joby Aviation hat eine langfristige Vereinbarung mit Toyota zur Lieferung von Antriebsstrang- und anderer Komponenten für seine Fluggeräte unterzeichnet. Dabei handelt es sich um von Joby entwickelte Teile, die Toyota im Auftrag herstellt.

Allerdings ist es keine reine Auftragsfertigung, die Japaner haben ein Interesse am Erfolg des E-Flugzeug-Startups: Toyota hatte 2020 knapp 400 Millionen US-Dollar in Joby Aviation investiert und ist der größte Anteilseigner des Unternehmens.

Die von Joby entwickelten und von Toyota hergestellten Komponenten werden an die Antriebsstrang- und Elektronikfertigung von Joby im San Carlos geliefert, wo sie zu fertigen Baugruppen für die Pilotproduktionslinie des Unternehmens in Marina montiert werden. Um welche Komponenten genau es sich dabei handelt, geht aus der Mitteilung von Joby nicht hervor. Klar ist, dass auch die Anlagen in Marina mit Hilfe von Toyota entworfen wurden, um die Skalierbarkeit der Maschinen und Prozesse mit geringen Stückzahlen testen zu können, bevor die Produktion skaliert wird.

In früheren Berichten wurde ein geplanter Start des kommerziellen Betreibs im Jahr 2024 genannt. Als Eckdaten seines Modells nennt Joby eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Meilen pro Stunde (322 km/h) und eine Reichweite von 150 Meilen (241 km). In der aktuellen Mitteilung wird kein Datum genannt.

„Unsere Partnerschaft mit Toyota ist weiterhin ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs von Joby, von der Unterstützung bei der Konstruktion unserer Pilot-Produktionslinie in Marina, Kalifornien, bis hin zur Lieferung von Schlüsselkomponenten für unsere Flugzeuge“, sagt JoeBen Bevirt, Gründer und CEO von Joby. „Ihre Erfahrung und ihr Wissen haben dazu beigetragen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um in großem Maßstab ein Flugzeug zu entwickeln, das unserer Meinung nach wirklich das Beste seiner Klasse ist.“

jobyaviation.com