eMobility update: Marktstart des Nio ET5 / BMW klärt Fahrwerk-Frage beim i5 / Daimler Truck „Rizon“

Hallo zum „eMobility update“. Die Sendung wird Ihnen heute präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Und das sind unsere Themen: BMW i5 auf die Zielgerade ++ Daimler Truck startet neue US-Marke für E-Lkw ++ Nio feiert Deutschland-Marktstart des ET5 ++ Tesla liefert 270 Taxis nach Dubai ++ Und Olaf Scholz startet Karriere als E-Busfahrer ++

#1 – BMW schließt Fahrwerksabstimmung des i5 ab

Mit der finalen Abstimmung des Fahrwerks und der Fahrerassistenzsysteme biegt der BMW i5 auf die Zielgerade der Serienentwicklung ein. Laut BMW wird die Weltpremiere in „wenigen Wochen“ stattfinden. Der Hersteller bestätigt nun auch zwei Varianten der i5-Limousine: Den BMW i5 eDrive40 und das Topmodell BMW i5 M60 xDrive.

#2 – Daimler Truck lanciert neue Marke Rizon

Daimler Truck bringt in den USA eine neue Marke für elektrische Lkw an den Start. Diese hört auf den Namen „Rizon“ und plant zunächst drei Modelle der US-Klassen 4 und 5. Die Modelle werden mit LFP-Batterien in zwei Varianten mit 83 und 124 Kilowattstunden Kapazität angeboten.

#3 – Nio feiert Deutschland-Marktstart des ET5

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat den Marktstart seines Modells ET5 in Deutschland bekannt gegeben. Der offizielle Launch erfolgte Ende April bei den Nio Experience Days in Düsseldorf. Die ersten Fahrzeuge sind allerdings schon seit einigen Wochen in Kundenhand.

#4 – Tesla liefert 269 Elektro-Taxis nach Dubai

Arabia Taxi hat in Dubai kürzlich 269 Tesla Model 3 eingeflottet. Arabia Taxi ist ein Tochterunternehmen der Economic Group und betreibt eine Flotte von insgesamt 6.000 Fahrzeugen. 83 Prozent der Taxis in Dubai sind derzeit Hybridfahrzeuge. In der Stadt sollen ab 2027 nur noch elektrifizierte Taxis fahren.

#5 – BVG: Olaf Scholz als E-Busfahrer in Berlin

Und zum Schluss bleiben wir noch kurz im Umfeld der Personenbeförderung: Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum Start des Deutschlandtickets am 1. Mai die Berliner Verkehrsbetriebe besucht. Dabei informierte sich der Kanzler auch über den aktuellen Stand und die weiteren Planungen zur Elektrifizierung der mehr als 1.500 Linienbusse in der Hauptstadt.

