USA: New Flyer zieht neuen Auftrag in Nevada an Land

Die Regional Transportation Commission of Southern Nevada (USA) hat sieben Brennstoffzellen-Busse bei New Flyer bestellt. Zudem hat der ÖPNV-Anbieter eine Option für bis zu 100 weitere Busse im Rahmen des Fünfjahresvertrags unterzeichnet.

Bei den neuen H2-Bussen handelt es sich um den Xcelsior Charge FC in der 18-Meter-Ausführung. Diese sollen in der Region rund um Las Vegas eingesetzt werden, konkret auf dem Maryland Parkway, „eine 13 Meilen lange Schnellbusstrecke, die den Busverkehr ausbauen, die Luftverschmutzung verringern und den Komfort, die Sicherheit und den Schutz der Fahrgäste verbessern soll“. Die Beschaffung wird dabei durch die Federal Transit Administration (“FTA”) bezuschusst.

Die Busse haben 52 Sitzplätze und Platz für bis zu zwei Rollstühle. Laut New Flyer schafft der Xcelsior mehr als 370 Meilen (ca. 595 km) mit einer Tankfüllung. Zudem gibt das Unternehmen an, dass die H2-Busse zwischen 85 und 175 Tonnen weniger CO2 ausstoßen als vergleichbare Dieselbusse.

Es ist bereits der dritte Auftrag der RTC für New Flyer, ein Tochterunternehmen der NFI Gruppe, im Bereich emissionsfreier Busse. „In den über 30 Jahren unserer Partnerschaft haben wir mehr als 820 Busse an RTC geliefert“, sagt Chris Stoddart, Präsident des nordamerikanischen Busgeschäfts der NFI Gruppe. „Dieser Auftrag ist der dritte EV-Auftrag von RTC an NFI, was einmal mehr die unbestreitbare Führungsrolle von NFI bei der Elektrifizierung der Massenmobilität beweist.“

globenewswire.com