Allane-Kunden erhalten EnBW-Ladekarte

Die Allane Mobility Group (vormals Sixt Leasing) hat für seine Elektroauto-Kunden eine Lade-Kooperation mit der EnBW geschlossen. Sixt-Neuwagenkunden, die einen Leasing- bzw. Vario-Leasing-Vertrag für ein E-Fahrzeug abschließen, erhalten eine kostenlose Ladekarte von „EnBW mobility+“.

Zusätzlich können diese Kunden für sechs Monate den EnBW mobility+ Ladetarif M ohne Grundgebühr nutzen. Das aktuelle Tarifmodell mit den Klassen S, M und L hatte die EnBW zum 17. Januar 2023 eingeführt. Im Ladetarif M kostet die Kilowattstunde an EnBW-eigenen Ladepunkten 0,49 Euro, bei anderen Betreibern sind es 0,57 Euro. Eine Unterscheidung zwischen AC und DC gibt es in dem derzeitigen Konstrukt nicht mehr. Da im Ladetarif M auch regulär eine Ladekarte kostenlos wäre, summiert sich die Ersparnis auf 35,94 Euro Grundgebühr in sechs Monaten.

Nach dieser Laufzeit steht es den Kunden frei, in den Ladetarif S ohne Grundgebühr zu wechseln (aber mit höheren kWh-Preisen), für 5,99 Euro pro Monat im M-Tarif zu bleiben oder gar den Ladetarif L mit den günstigsten kWh-Konditionen, aber mit 17,99 Euro auch der höchsten monatlichen Grundgebühr zu wählen.

Die Allane- bzw. Sixt-Kunden erhalten über die Ladekarte und die „EnBW mobility+“-App Zugang zum „EnBW HyperNetz“, also zu mehr als 400.000 Ladepunkten in 17 europäischen Ländern. Das „HyperNetz“ umfasst bekanntlich nicht nur die EnBW-eigenen Ladepunkte, sondern auch jene anderer Betreiber, die per Roaming-Abkommen eingebunden werden. An allen Ladepunkten gelten europaweit die gleichen Preise.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der EnBW, die im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie steht“, sagt Philipp Schwenke, Managing Director Online Retail bei der Allane Mobility Group. „So bieten wir unseren Kunden attraktive Zusatzleistungen, die Mobilität einfacher machen, während wir gleichzeitig einen Anreiz für den Umstieg auf die umweltfreundliche E-Mobilität schaffen. Das unterstützt unser Ziel, den Anteil von E-Fahrzeugen in unserem Vertragsbestand weiter zu erhöhen.“

pressebox.de