Daimler-Truck-Tochter Freightliner stellt Serienversion des eM2 vor

Daimler Truck North America hat die Serienversion seines mittelschweren E-Lkw-Modells Freightliner eM2 präsentiert. Der eM2 ist ab sofort in zwei Varianten bestellbar – für die US-Klassen 6 und 7.

Der eM2 ist nach dem Schwerlast-Lkw eCascadia das zweite Batterie-elektrische Modell der Daimler-Truck-Marke Freightliner und soll ab dem Herbst 2023 im Werk in Portland in Serienproduktion gehen. Angeboten wird der eM2 in zwei Varianten: Als einmotorige Version der US-Klasse 6 mit 142 kW Dauerleistung und 194-kWh-Akku für 180 Meilen (290 km) Reichweite und als zweimotorige Variante der Klasse 7 mit 190 kW Dauerleistung und 291-kWh-Batterie für 250 Meilen (400 km) Reichweite.

Bereits seit 2019 sind einige elektrische Freightliner eM2 in Nordamerika unterwegs, dabei handelt es sich aber noch um Vorserien-Exemplare aus den bei Daimler Truck üblichen Flottentests mit Großkunden. Seinerzeit wurde etwa mit Penske Truck Leasing zusammengearbeitet. Insgesamt wurden mit diesen Fahrzeugen in 50 Flotten mehr als 1,5 Millionen Meilen (2,4 Millionen Kilometer) zurückgelegt. Die technische Entwicklung wird im Vergleich zu dem Vorserienmodell von 2019 deutlich: Damals wurde mit größeren und schwereren Batterien (325 kWh) eine geringere Reichweite (bis zu 370 km) erzielt.

Das Chassis teilt sich der eM2 mit dem Verbrennermodell, konkret mit der Variante M2 106 Plus. Der bzw. die Elektromotoren sind direkt in die Achse integriert, das verbaute Zwei-Gang-Getriebe ebenso. Damit sollen mechanische Komponenten eingespart werden können, was zu einer einfacheren und vor allem leichteren Konstruktion führt – was wiederum die Energieeffizienz verbessern soll. Für Kunden, die Kühlkonfigurationen benötigen, ist eine elektrische Nebenabtriebsoption (ePTO) verfügbar, mittels der die Kühleinheiten mit Energie aus der Antriebsbatterie versorgt werden können.









„Der eM2 nutzt die Produktionserfahrung des eCascadia und ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit mit unseren Kunden und jahrelanger Praxistests“, sagt Rakesh Anej, Vice President und Chief of eMobility bei Daimler Truck North America. „Für Abhol- und Lieferanwendungen hat der eM2 eine typische Reichweite von 180 Meilen für die Version der Klasse 6 und 250 Meilen für die Version der Klasse 7 und stellt eine zuverlässige, effiziente und nachhaltige Lösung dar.“

Die Serienversion des eM2 ist nur eine von mehreren US-News von Daimler Truck: Vor einigen Tagen hatte Daimler Truck North America mit Rizon eine neue Marke für mittelschwere E-Lkw vorgestellt und den Namen Greenlane für ein Joint Venture zum Aufbau eines landesweiten Ladestationen- und Wasserstofftankstellen-Netzes für mittelschwere und schwere E-Fahrzeuge bekannt gegeben.

