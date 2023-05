Der eActros geht auf Europa-Tournee

Mercedes-Benz Trucks hat seine Vertriebstour durch fünf europäische Länder gestartet, um seinen rein elektrischen Lkw erfahrbar zu machen. Los ging es am größten Montagewerk des Herstellers in Wörth am Rhein.

Insgesamt drei seiner elektrischen Lkw schickt Mercedes-Benz Trucks in den kommenden fünf Wochen zu potenziellen Kunden in Deutschland, Österreich, Italien, den Niederlanden und Belgien. Zum Einsatz kommen zwei eActros 300 (4×2) mit je drei Batteriepaketen mit einer installierten Kapazität von je 112 kWh sowie ein eActros 400 (6×2) mit vier Batteriepaketen und einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Beide Fahrzeug-Varianten sind für den Verteilerverkehr konzipiert. Die auf der IAA Transportation im vergangenen Herbst vorgestellte Sattelzugmaschine auf Basis des eActros 300 ist nicht bei der Vertriebstour dabei.

„Immer mehr Flottenbetreiber bereiten sich auf die Elektrifizierung ihres Fuhrparks vor. Mit der eActros-Roadshow gehen wir aktiv auf die Kunden zu und machen den eActros vor Ort hautnah erlebbar“, sagt Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services bei Mercedes-Benz Trucks.

Stolze 3.700 Kilometer sollen die Elektro-Lkw in den kommenden Wochen zurücklegen – auf eigener Achse und somit rein elektrisch. Geladen wird nach Angaben des Herstellers an öffentlichen Säulen sowie in den Depots der Niederlassungen. Wo genau man die E-Lkw-Flotte an öffentlichen Ladesäulen antreffen kann, gibt Mercedes-Benz Trucks nicht bekannt.

Der Batterie-elektrische Lkw kann mit bis zu 160 kW geladen werden. An einer DC-Schnellladesäule mit 400 Ampere Ladestrom dauert es somit etwas mehr als eine Stunde, um die drei Akkus von 20 auf 80 Prozent zu laden. Der eActros 400 muss dementsprechend länger laden.

