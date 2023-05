Forsee Power zeigt Batteriesystem für mittelgroße E-Lkw und Kleinbusse

Der französische Batteriehersteller Forsee Power hat auf der Advanced Clean Transportation Expo in Kalifornien ein neues Hochvoltsystem für Elektrofahrzeuge vorgestellt. Das neue Batteriesystem Zen Lite mit NMC-Zellen zielt primär auf 350-Volt-Fahrzeuge wie leichte und mittelgroße E-Lkw, Kleinbusse und Off-Highway-Fahrzeuge ab.

Das Zen Lite kommt laut dem Hersteller auf eine volumetrische Energiedichte von 258 Wh/l wird in zwei Paketoptionen mit 47 kWh und 54 kWh Kapazität erhältlich sein. Durch die Möglichkeit, zwei der 350-Volt-Packs in Reihe zu schalten, sei Zen Lite auch für große E-Fahrzeuge mit 650 und 800 Volt geeignet, bei denen der verfügbare Bauraum begrenzt sei, so das Unternehmen. Der Fokus ist offenbar aber der Markt für 350-Volt-Nutzfahrzeuge, dem Forsee in der Mitteilung einen schnell wachsenden Batteriemarkt attestiert.

Das Zen-Lite-System nutzt die gleiche elektrische und mechanische Plattform wie das bekannte Forsee-System Zen Plus. Die Unterschiede beziehen sich vor allem auf die neue NMC-Zelltechnologie, die neben der Energiedichte auch die Ladeflexibilität erhöhen soll. Neben dem langsamen Laden über Nacht soll das System auch in 20 Minuten auf 50 Prozent geladen werden können. Diese Zwischenladelösung eigne sich „besonders für Unternehmen, deren Flotten mit begrenzter Pausenzeit auf dem Betriebshof verkehren“.

Zen Lite soll weltweit angeboten werden, trotz der Premiere auf der Messe in den USA. Dennoch legt Forsee einen Fokus auf Nordamerika: Forsee Power hatte im vergangenen Jahr eine Produktionsstätte in den USA angekündigt. Das Werk in Ohio soll bis 2027 eine Produktionskapazität von 3 GWh erreichen. Es gehört zur Strategie des Unternehmens, seine Montagewerke nahe an den Kunden anzusiedeln – um die mit dem Transport verbundenen CO2-Emissionen zu reduzieren und die Lieferkosten und -zeiten zu begrenzen.

forseepower.com (Mitteilung), forseepower.com (Produktseite)