Nikola liefert 14 E-Lkw nach Kalifornien

Der kalifornische Spezialist für Lkw-Ladesäulen WattEV hat 14 Fahrzeuge vom Typ Nikola Tre mit Batterie-elektrischem Antrieb bestellt. WattEV stellt die entsprechende Ladeinfrastruktur im kalifornischen Hafen Long Beach bereit.

Neben dem Aufbau von Ladeinfrastruktur fungiert WattEV auch als ein sogenannter „trucks as a service“ oder TaaS-Anbieter. Das heißt, dass das Unternehmen die Fahrzeuge an Verlader und Flottenbetreiber verleiht, die sich für die Einhaltung der kalifornischen Vorschriften zur Emissionsfreiheit einsetzen.

Die ersten von vier geplanten Lkw-Ladeparks will WattEV bereits in diesem Monat eröffnen. Diese liegen in strategischer Nähe der Autobahnen 710 und 110, die zum Hafen führen. Dort sollen die Nikola-Lkw täglich geladen werden. Der Batterie-elektrische Tre ist auf den lokalen Einsatz und eine Reichweite von 350 Meilen (563 Kilometer) ausgelegt.

„Wir haben in den letzten sechs Monaten einen Pilotversuch mit batterieelektrischen Fahrzeugen von Nikola durchgeführt und sind mit der Energieeffizienz der Fahrzeuge und der laufenden technischen Unterstützung sehr zufrieden“, sagt WattEV CEO Salim Youssefzadeh.

Aus der Ankündigung geht nicht hervor, wann genau die Fahrzeuge geliefert werden. Die Unternehmen schreiben nur von dem „bevorstehender Verkauf und Lieferung“.

