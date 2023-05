BAE Systems und Eaton entwickeln E-Antriebe für Trucks

Der E-Antriebspezialist BAE Systems hat sich mit dem Energiemanagement-Unternehmen Eaton zusammen geschlossen, um elektrische Antriebslösungen für Nutzfahrzeuge zu entwickeln. Ein Demonstrationsfahrzeug der US-Fahrzeugklasse 7 ist dem Duo zufolge bereits in Arbeit.

Im Zuge der Zusammenarbeit wird der in London ansässige E-Antriebshersteller BAE Systems konkret seinen Elektromotor und seine Leistungselektronik-Lösungen aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid mit dem vierstufigen Getriebe von Eaton kombinieren, um ein komplettes E-Antriebssystem für mittelschwere Nutzfahrzeuge anbieten zu können. Die oben erwähnte US-Klasse 7, die das Duo mit seiner Lösung adressieren will, umfasst Fahrzeuge mit rund 11,8 bis 15 Tonnen. Bei Eaton handelt es sich um einen irisch-amerikanischen Energiemanagement-Spezialisten, der hier vor allem durch den 2021 erfolgten Aufkauf des Schweizer Ladeinfrastruktur-Anbieters Green Motion bekannt geworden ist.

Zur geplanten Zusammenarbeit haben beide angelsächsischen Unternehmen nun eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel sei es, OEMs ein „langlebiges, leistungsstarkes, kompaktes, effizientes und optimiertes System zu bieten“ und ihnen gleichzeitig Flexibilität zu gewährleisten, um mit mehreren emissionsfreien Plattformen zu arbeiten.

„Unsere sich ergänzenden Stärken und Branchenkenntnisse bei der Bereitstellung sauberer Transportlösungen werden den kritischen Bedarf an neuen, sauberen Technologieoptionen für den globalen Markt decken“, äußert Steve Trichka, Vice President und General Manager of Power & Propulsion Solutions bei BAE Systems. Die eMobility-Lösungen des Unternehmens finden sich bisher vor allem in Bussen, Schiffen, Militär- und Industriefahrzeugen. Entwickelt und hergestellt werden sie in den Werken in Endicott im US-Bundesstaat New York und im britischen Rochester.

„Eaton freut sich, mit BAE Systems zusammenzuarbeiten, um unseren Nutzfahrzeugkunden mehr elektrifizierte Antriebslösungen anbieten zu können. Unsere Viergang-EV-Getriebe für mittelschwere Fahrzeuge haben sich in der Branche bewährt und bieten klassenführende Leistung durch überlegene Beschleunigung und Steigfähigkeit, während sie gleichzeitig einen hohen Wirkungsgrad für das EV-System liefern“, ergänzt Mark Kramer, Business Unit Director ePowertrain der Eatons Vehicle Group.

baesystems.com