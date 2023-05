Sono Motors stellt Antrag auf Schutzschirmverfahren

Die Sono Motors GmbH hat beim Amtsgericht München einen Antrag auf die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens gestellt. Sono will sich jetzt in Eigenverwaltung mit Hilfe der Restrukturierungsexperten von Dentons sanieren. Als Grund für den Antrag wird indirekt eine Folge des Sion-Aus genannt – und die Lage am Kapitalmarkt.

Das Schutzschirmverfahren entspricht nicht genau dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung (wie es etwa derzeit Compleo durchläuft), hat aber das gleiche Ziel: Durch die frühzeitige Vorlage eines Insolvenzplans soll die Sanierung des Unternehmens erleichtert werden. Parallel zu dem Schutzschirmantrag der Sono Motors GmbH hat auch die Sono Group N.V., die U.S.-börsennotierte Muttergesellschaft der Sono Motors GmbH, beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eigenverwaltung gestellt, mit dem eine Unternehmenssanierung angestrebt wird.

Im Falle von Sono Motors kommt der Schritt nicht überraschend: Nach einer erneuten Crowdfunding-Kampagne zur Rettung des Solar-Elektroautos Sion hatte das Münchner Startup die Reißleine gezogen und das Sion-Programm Ende Februar eingestellt. Stattdessen will sich das Unternehmen auf das Solargeschäft für B2B-Kunden konzentrieren – also zum Beispiel integrierte Solarpaneele für E-Autos, Busse oder Lkw. Nach dem Sion-Aus mussten zahlreiche Mitarbeitende entlassen werden. Im März gab Sono dann bekannt, dass die Zahlungsunfähigkeit droht – da das Geld nicht ausreicht, um den Geschäftsbetrieb weiterzuführen. In dem Schutzschirmverfahren soll der Geschäftsbetrieb nun weitergeführt werden.

Als Grund für den Antrag gibt das Unternehmen indirekt eine Folge des Sion-Aus an: „Für die Abwicklung der Kundenansprüche aus den Sion-Reservierungen wurde ein Rückzahlungsplan entwickelt. Die hierfür erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel wurden zunächst von einem Finanzier in Aussicht gestellt“, heißt es in der aktuellen Mitteilung. „Im Zusammenhang mit der Insolvenz der Silicon Valley Bank und dem Notverkauf der Credit Suisse an die UBS sowie der mit diesen Ereignissen einhergehenden wachsenden Unsicherheit im Kapitalmarkt realisierte sich jedoch diese Finanzierung nicht. Weitere Gespräche mit anderen potenziellen Finanzierungspartnern verliefen ebenfalls erfolglos, sodass die Geschäftsführung sich gezwungen sah, einen Schutzschirmantrag zu stellen.“

Das Schutzschirmverfahren hat das Ziel, die Sanierung des Unternehmens in einem geordneten Verfahren erfolgreich durchzuführen. Das Schutzschirmverfahren gehört zu den modernen Instrumenten des deutschen Sanierungsrechts, die eine Unternehmenssanierung ermöglichen. Ein Antrag auf Schutzschirmverfahren darf nicht bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit, sondern nur bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung gestellt werden. Weiter darf die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos sein und eine Zahlungsunfähigkeit auch im Schutzschirmverfahren nicht zu erwarten sein.

„Unter den gegebenen Bedingungen bietet das Schutzschirmverfahren der Sono Motors GmbH die notwendige Flexibilität für eine nachhaltige Sanierung, Rekapitalisierung und Neuausrichtung im Interesse ihrer Gläubiger, Lieferanten, Kund:innen und Mitarbeitenden“, so Sono Motors. Die Geschäftsleitung sei zuversichtlich, dass es gute Chancen gibt, die Sanierung im Rahmen des Schutzschirmverfahrens erfolgreich durchzuführen. „Umwege gehören zum Gründen dazu und wir werden uns auch künftig anstrengen, nachhaltige Lösungen mit unseren Partnern umzusetzen und damit zur Dekarbonisierung des Fahrzeugmarkts beizutragen“, sagt Jona Christians, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer der Sono Motors GmbH.

Die Gesellschaft wird von dem Restrukturierungsteam von Dentons unter der Leitung der erfahrenen Sanierungsexperten Holger Ellers und Dirk Schoene im Verfahren unterstützt. „Die Fokussierung auf die Nachrüstung und Integration der Solartechnologie in Fahrzeuge von Drittanbietern ist der logische nächste Schritt. Die innovativen Produkte des Unternehmens in der Solartechnologie haben das Potential, für OEMs von großem Interesse zu sein“, sagt Schoene. „Die Altlasten aus dem eingestellten Sion-Programm konnten leider aufgrund der geänderten Marktbedingungen nicht mehr mit eigenen Mitteln bewältigt werden, sodass die Antragstellung auf ein Schutzschirmverfahren zwingend erforderlich wurde, um den bereits eingeschlagenen Sanierungskurs erfolgreich fortzuführen.“

