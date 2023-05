Charge+ errichtet DC-Ladekorridore in Südostasien

Charge+, ein Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge für Singapur und Südostasien, kündigt den Aufbau von 45 DC-Ladestandorten in Singapur, Malaysia, Thailand, Kambodscha und Vietnam an. Die vollständige Inbetriebnahme ist bis Ende 2025 geplant.

Auf insgesamt 5.000 Kilometern sollen im Abstand von je rund 120 Kilometern besagte 45 DC-Ladestandorte errichtet werden – und somit fünf Schnelllade-Korridore entstehen. Alle Standorte sollen Charge+ zufolge entweder direkt an Autobahnen oder weniger als zwei Kilometer von den Anschlussstellen entfernt liegen. Die ersten 18 Standorte will das Unternehmen bis Ende 2024 in Betrieb nehmen und die restlichen 27 bis Ende 2025.

Unklar bleibt, wie hoch die Ladeleistung ausfällt und wie viele Ladepunkte pro Ladestandort geplant sind. In der Mitteilung von Charge+ ist nur von „locations“ und „stations“ die Rede. In einer Grafik unterscheidet das Unternehmen zwischen optisch eher klein eingezeichneten Autobahn-Stationen und größeren „Urban Charging Hubs“ – bei Letzteren handelt es sich also vermutlich um Ladeparks an Stadtautobahnen der Metropolen Hanoi, Ho chi minh City, Phnom Penh, Bankok, Kuala Lumpur und Singapur.

Charge+ wurde 2018 gegründet und hatte im vergangenen Herbst bereits eine Ausschreibung der Regierung von Singapur zur Installation, zum Betrieb und zur Wartung von rund 4.000 Ladepunkten gewonnen. Das Unternehmen gibt an, in der südostasiatischen Region in sechs Ländern tätig zu sein und dort gegenwärtig rund 1.000 Ladepunkte in Betrieb zu haben.

„In Südostasien leiden E-Fahrzeuge unter dem hartnäckigen Vorurteil, dass sie für Langstrecken und grenzüberschreitende Fahrten ungeeignet sind. Wir freuen uns daher sehr, dieses 5.000 km lange E-Ladeautobahn-Projekt vorstellen zu können, das die gesellschaftliche Wahrnehmung von E-Fahrzeugen in dieser Region revolutionieren und den E-Fahrern das dringend benötigte Vertrauen geben wird. Dieses Projekt wird durch die umfangreichen Aktivitäten von Charge+ in ganz Südostasien sowie durch strategische Partnerschaften für Roaming-Möglichkeiten ermöglicht, die das Charge+-Netzwerk weiter ausbauen werden“, äußert Goh Chee Kiong, CEO von Charge+.

