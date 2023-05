eMobility update: Opel Corsa-e bekommt Facelift / VW-Ladetochter erhöht Preise / Caterham Sportwagen

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“. Mit folgenden News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende: VW-Tochter Elli stellt Ladetarife um ++ Caterham zeigt leichten E-Sportwagen ++ Opel zeigt Facelift des Corsa-e ++ BYD auf Standortsuche für Europa-Fabrik ++ Und Easee schränkt Wallbox-Verkauf ein ++

#1 – VW-Ladetochter Elli stellt Tarifmodell

Die VW-Ladetochter Elli erhöht zum 1. Juni ihre Preise. Das kommt etwas überraschend, denn Elli hatte erst im Dezember die Preise nach oben angepasst. Und bei anderen Betreibern wurde es zuletzt auch wieder günstiger. In dem neuen Tarifmodell der Volkswagen-Tochter bleibt es bei der bekannten Dreiteilung mit einem Basistarif, einem mittleren Tarif und einer Option für Vielfahrer.

#2 – Caterham zeigt leichten E-Sportwagen

Vor zwei Jahren hatte die britische Sportwagenschmiede Caterham eine rein elektrische Version der Baureihe Seven angekündigt. Nun wird das Projekt mit der Präsentation einer entsprechenden Studie konkreter. Der EV Seven nutzt eine 179 kW starke E-Achse und ein Batteriepaket mit Immersionskühlung.

#3 – Opel: Aus Corsa-e wird Corsa Electric

Opel hat seinen Kleinwagen-Klassiker Corsa überarbeitet. Das Facelift geht auch mit technischen Änderungen der Elektro-Version einher. Den Batterie-elektrischen Corsa-e nennt Opel in dem Zuge jetzt nur noch Corsa Electri. Der Stromer bekommt mehr Leistung und einen verbesserten Akku für mehr Reichweite.

#4 – BYD auf Standortsuche für Europa-Fabrik

BYD will ab 2025 auch in Europa Elektroautos produzieren und ist derzeit auf Standortsuche. Eine Präferenz gibt es offenbar noch nicht, ein Land wurde aber bereits ausgeschlossen. Ein BYD-Sprecher erklärte, dass das Unternehmen mehrere Standorte für sein erstes europäisches E-Auto-Werk prüfe.

#5 – Easee schränkt Wallbox-Verkauf ein

Nach dem Verkaufsverbot von Easee-Wallboxen in Schweden sind inzwischen auch Behörden in weiteren Ländern aktiv geworden. In Österreich schränkt Easee nun den Verkauf zweier Produkte vorübergehend selbst ein – und auch in Deutschland hat sich die Lage offenbar geändert.

