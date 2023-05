BYD auf Standortsuche für Europa-Fabrik

BYD will ab 2025 auch in Europa Elektroautos produzieren und befindet sich derzeit auf Standortsuche in Frankreich, Spanien und Deutschland. Eine Präferenz gibt es offenbar noch nicht, ein Land wurde aber bereits definitiv ausgeschlossen.

Ein BYD-Sprecher erklärte gegenüber „CarNewsChina“, dass das Unternehmen mehrere Standorte für sein erstes europäisches E-Auto-Werk prüfe. BYD hat zuvor bestätigt, dass Großbritannien wegen des Brexit ausgeschlossen ist und der endgültige Standort noch in diesem Jahr festgelegt werden soll. In Frankreich hat kürzlich ein Minister Gespräche mit BYD bestätigt und Insidern zufolge sind auch Spanien und Deutschland im Rennen. Konkrete Standorte oder Regionen in diesen drei Ländern werden in dem Bericht aber noch nicht genannt.

BYD-Managerin Stella Li hatte im Dezember 2022 angekündigt, dass der chinesische Hersteller mindestens ein Pkw-Werk auf dem europäischen Kontinent plant, vielleicht auch zwei. Im Januar gab es Berichte, wonach Ford mit BYD über einen Verkauf seines Werks in Saarlouis verhandelt.

Ob Saarlouis zu den deutschen Standorten gehört, die für BYD tatsächlich in Frage kommen, ist aber unklar. Die „CarNewsChina“ verweist auf andere Berichte, wonach BYD „in seiner europäischen Strategie den Bau neuer Werke statt der Übernahme bestehender“ bevorzuge.

In Frankreich gibt es eine Vorgeschichte mit BYD: Das chinesische Unternehmen hatte dort ein E-Bus-Werk betrieben, die Produktion aber wegen geringer Nachfrage im November 2021 eingestellt. BYD erklärte damals, man wolle trotz der Schließung auf dem französischen Markt aktiv bleiben.

BYD ist im vergangenen Jahr mit drei E-Modellen in einigen europäischen Ländern gestartet, darunter Deutschland. In Spanien, dem dritten Kandidaten für den Werks-Standort, ist BYD seit diesem Frühjahr aktiv. Im Laufe diesen Jahres sollen zwei weitere Modelle, der Kompaktwagen Dolphin und die E-Limousine Seal, in Europa auf den Markt kommen.

