Nio: Weitere deutsche Standorte für Batteriewechsel

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio setzt den Ausbau seines Netzwerks von Batterietausch-Stationen in Deutschland fort. Mit den Power Swap Stations (PSS) in Dorsten in Nordrhein-Westfalen und Emsbüren in Niedersachsen befinden sich aktuell zwei weitere Stationen im Bau.

Noch in diesem Monat soll einer uns per E-Mail vorliegenden Firmenmitteilung zufolge zudem die Grundsteinlegung an vier Standorten in Ulm, im rheinland-pfälzischen Waldlaubersheim an der A61, im niedersächsischen Großburgwedel nahe der A7 und in Regensburg erfolgen. Durch den wachsenden Ausbau der PSS-Infrastruktur „ermöglicht es Nio seinen Usern, die komplette Strecke von Nord- bis Süd- und von West- nach Ostdeutschland anhand des größer werdenden Netzwerkes an Batterietausch-Stationen zurückzulegen, ohne dabei an Schnellladestationen warten zu müssen“, teilt der chinesische Hersteller mit.

An einer Power Swap Station soll der Akku-Tausch in rund fünf Minuten erfolgen können. Eine solche Station, die für maximal 312 Tausch-Vorgänge pro Tag ausgelegt ist, hat in etwa den Umfang einer Doppelgarage. Zu den beiden in Bau befindlichen Standorten präzisiert Nio, dass sich die PSS Emsbüren auf dem Gelände des Gartencenters Emsflower befinde und dort mit Ökostrom durch das Verbrennen von Grünschnitt versorgt werde. Emsbüren liegt in Niedersachsen in der Nähe des Kreuzes der A30 und A31. Die PSS Dorsten liegt laut dem chinesischen Hersteller direkt an der A31, also der Autobahn zwischen Ruhrgebiet und Nordsee-Küste.

Derzeit sind in Deutschland zwei PSS von Nio in Betrieb: im Ladepark Seed&Greet in Hilden nahe Düsseldorf und im Sortimo-Ladepark in Zusmarshausen nahe Augsburg. Eine dritte Station in Berlin steht vor der Eröffnung. Bis Ende dieses Jahrzehnts sollen in Deutschland etwa 40 Batterietausch-Stationen ans Netz gehen. Für den weiteren Ausbau hat Nio wie berichtet eine Kooperation mit der EnBW geschlossen, um bis zu 20 EnBW-Schnellladestandorte in Deutschland mit seinen Batteriewechsel-Stationen auszustatten. Der oben genannte Standort in Großburgwedel stellt der erste gemeinsame Projekt dar.

Bereits Ende 2023 wollte Nio ursprünglich europaweit 120 solcher Stationen aufgebaut haben. Der Fokus liegt dabei neben Deutschland auf den skandinavischen Ländern und den Niederlanden. Aber: Heute eröffnet das Unternehmen offiziell die 15. PSS in Europa – und zwar im schwedischen Mariestad. Gleichzeitig kündigt Nio in der aktuellen Mitteilung an, dass „in Europa für dieses Jahr der Bau von 70 PSS geplant ist“. Ergo senkt Nio die Prognose deutlich. Weltweit sind Firmenangaben zufolge aktuell gut 1.370 Wechselstationen in Betrieb – die große Mehrheit davon in China.

Quelle: Infos per E-Mail