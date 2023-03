Nio plant rund 40 Batterietausch-Stationen in Deutschland

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio plant bis zum Ende dieses Jahrzehnts alleine in Deutschland etwa 40 seiner Batterietausch-Stationen. Da die sogenannten Power-Swap-Stations ein Alleinstellungsmerkmal des Herstellers sind, will Nio so auch seine Marke bekannter machen.

Das sagte Deutschland-Chef Ralph Kranz im Rahmen der nun erfolgten Eröffnung des „Nio House“ in Frankfurt am Main. Weitere Zwischenziele oder Standorte nannte Kranz laut dem Bericht der „Automobilwoche“ nicht. Derzeit sind in Deutschland zwei dieser Stationen in Betrieb, im Ladepark Seed&Greet in Hilden nahe Düsseldorf und im Sortimo-Ladepark in Zusmarshausen nahe Augsburg. Eine dritte Station in Berlin soll folgen.

Für den weiteren Ausbau hat Nio wie berichtet eine Kooperation mit der EnBW geschlossen, um bis zu 20 EnBW-Schnellladestandorte in Deutschland mit seinen Batteriewechsel-Stationen auszustatten. Zunächst sollen die beiden Standorte Herleshausen (Hessen) und Großburgwedel (Niedersachsen) mit den sogenannten „Power Swap Stations“ (PSS) ausgestattet werden. „Der Fokus liegt aktuell noch darauf, unsere Marke bekannter zu machen“, so Kranz zu dem wachsenden Netz an Batterietausch-Stationen. Laut der „Automobilwoche“ sind weitere Stationen in Leipzig, Regensburg und Waldlaubersheim (an der A61) geplant.

Bereits Ende 2023 will Nio wie berichtet europaweit 120 solcher Stationen aufgebaut haben. Der Fokus liegt dabei neben Deutschland auf den skandinavischen Ländern und den Niederlanden.

Bei Nio Houses handelt es sich um eine Mischung aus Showroom, Café, Lounge, Co-Working-Space und Veranstaltungs-Location. Die neue Niederlassung in Frankfurt ist nach Berlin das zweite Nio House in Deutschland und das vierte in Europa (die anderen beiden stehen in Oslo und Rotterdam). Weitere deutsche Standorte in Düsseldorf und Hamburg sind in Planung.

Das Frankfurter Nio House befindet sich am Eschenheimer Turm. „Wir sind stolz, mit der Eröffnung des zweiten Nio House Deutschlands in Frankfurt am Main das Nio-Leitmotiv von Innovation und Connectivity über das Fahrzeug hinaus erlebbar zu machen: im Sinne des Community-Gedankens laden wir die Nio-User in unsere Marken- und Produktwelt ein und treten in den gemeinsamen Austausch“, sagt Kranz laut der Mitteilung.

Info per E-Mail (Nio House Frankfurt), automobilwoche.de