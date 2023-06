BYD-Castrosua präsentiert ersten E-Stadtbus

BYD hat den ersten gemeinsam mit dem spanischen Karosseriebauer Castrosua entwickelten Elektrobus vorgestellt. Beide Unternehmen hatten im vergangenen Jahr eine entsprechende Fertigungspartnerschaft unterzeichnet. Erste Exemplare des E-Busses sollen bald in Spanien zum Einsatz kommen.

Der elektrische Stadtbus von BYD-Castrosua ist zwölf Meter lang und bietet Platz für bis zu 92 Passagiere. Er verfügt über eine Batteriekapazität von 422 kWh für mehr als 450 Kilometer Reichweite. Damit wäre es ein sehr effizienter Bus – je nach Jahreszeit und Einsatzgebiet liegt der Verbrauch im Zwölf-Meter-Segment bei 100 kWh/100km oder mehr.

Die Basis für das Modell bildet ein Elektrobus-Fahrgestell von BYD, das der chinesische Hersteller im vergangenen Herbst auf der IAA Transportation in Hannover vorgestellt hatte. Das Chassis nutzt die BYD-eigenen LFP-Akkus und einen neuen 6-in-1-Controller, der „das gesamte Ökosystem des Busses integriert und so die Zuverlässigkeit, die betriebliche Leistungsfähigkeit und die Energieeffizienz verbessert“, so der Hersteller. Ein weiterentwickeltes Thermomanagement der Batterie soll den optimalen Betrieb in verschiedenen Klimabedingungen garantieren.

Auf diese BYD-Basis wurde eine angepasste Version der „Nelec“-Karosserie von Castrosua aufgesetzt. Wie BYD nun mitteilt, wurde die Karosserie mithilfe von 3D-Modellen an das Fahrgestell angepasst. Die üblichen Individualisierungsoptionen der „Nelec“-Karosserie sind dabei erhalten geblieben, die Produktions-, Reparatur- und Wartungsprozesse konnten „rationalisiert“ werden.

Das Fahrzeug wird Anfang Juni auch beim UITP Summit in Barcelona ausgestellt, BYD hat seinen Stand in der Halle 7.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Castrosua, und die Vorstellung dieses ersten Modells ist ein spannender Meilenstein für die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen“, sagt Javier Contijoch, Vice President eBus Sales von BYD Europe. „BYD glaubt fest an strategische Partnerschaften auf lokaler Ebene. Wir wissen, dass dies der Schlüssel ist, um unseren Kunden die Gewissheit eines lokalen, sachkundigen Kundendienstes und Supports zu geben.“

Juan Luis Castro, Präsident der Castrosua-Gruppe, ergänzt: „Diese Allianz hat es uns ermöglicht, dieses erste Angebot zu entwickeln, das zweifellos eine Referenz auf dem Markt sein wird – ein attraktives und notwendiges Angebot.“

bydeurope.com