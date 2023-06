Toyota baut elektrisches Siebensitzer-SUV in den USA

Toyota wird ab 2025 sein erstes BEV-Modell in den USA fertigen. Dabei wird es sich um ein völlig neues Modell handeln, nämlich ein großes E-SUV mit drei Sitzreihen. Um die US-Fördervorgaben zu erfüllen, werden auch weitere Komponenten aus US-Produktion verbaut.

Die Batterien für das neue Modell werden aus North Carolina kommen: In das 2021 angekündigte dortige Batteriewerk, das sich derzeit im Bau befindet, wird Toyota hierfür zusätzliche 2,1 Milliarden Dollar investieren. Die Batteriefertigung soll dort im Jahr 2025 mit sechs Produktionslinien beginnen, vier für Hybridfahrzeuge und zwei für Batterie-elektrische Autos.

Das Batteriewerk in Liberty wird Toyotas Drehscheibe für die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Akkus sein, die das Unternehmen für sein wachsendes Portfolio an elektrifizierten Fahrzeugen benötigt, wie Toyota Motor North America mitteilt. Zunächst waren dort nur vier Produktionslinien und ein späterer Ausbau auf deren sechs angekündigt. Mit der zusätzlichen Investition sollen es nun zum Start 2025 gleich sechs Linien sein.

Nähere Angaben zu dem E-SUV, das ab 2025 in Kentucky gebaut wird, macht Toyota offiziell noch nicht. Toyota Motor Manufacturing Kentucky ist das größte US-Werk des japanischen Autobauers. Dort wird seit 1989 der Toyota Camry gebaut (inzwischen auch als Hybrid), zudem laufen dort noch der RAV4 Hybrid und der Lexus ES vom Band. Der rein elektrische Siebensitzer-SUV dürfte ein gutes Stück größer werden als der 4,60 Meter lange RAV4 Hybrid und auch den ersten Elektro-SUV der Japaner, den bZ4X (4,69 Meter) übertreffen. Als der damalige Toyota-CEO Akio Toyoda im Dezember 2021 einen Ausblick auf 15 Elektromodelle gab, wurde auch ein „bZ Large SUV“ gezeigt, es wurden aber keine Details genannt.

„Toyota Kentucky hat den Standard für die Herstellung von Toyota-Fahrzeugen in den USA gesetzt, und jetzt sind wir führend bei den BEV“, sagt Susan Elkington, Präsidentin von Toyota Motor Manufacturing, Kentucky. Die Entscheidung, ein BEV in den USA zu montieren, zeige den Glauben des Unternehmens an Elektrofahrzeuge und sein Engagement, Fahrzeuge für den Markt zu entwerfen, zu entwickeln und zu produzieren.

Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei hatte im Februar berichtet, dass dort pro Monat über 10.000 mittelgroße bis große Elektro-SUV vom Band laufen sollen. Die US-Produktion von bis zu 120.000 BEV-Autos jährlich sei Teil des Plans von Toyota, bis 2026 die weltweite Produktion auf eine Million Elektrofahrzeuge zu steigern.

„Wir sind bestrebt, die Kohlendioxidemissionen so weit wie möglich und so schnell wie möglich zu reduzieren“, sagt Ted Ogawa, Präsident und Chief Executive Officer von Toyota Motor North America. „Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Kunden Zugang zu einem Portfolio von Optionen haben, die ihre Bedürfnisse jetzt und in Zukunft erfüllen.“

