Volvo Buses launcht E-Stadtbus für Mexiko

Volvo Buses hat einen neuen vollelektrischen Stadtbus für den mexikanischen Markt vorgestellt, der vor Ort gefertigt wird. Das neue Modell heißt Luminus und ist in verschiedenen Längen von 9,7 bis 13 Metern sowie mit Batteriekapazitäten von 280 bis 470 kWh erhältlich.

Der Luminus baut auf der Plattform BZL Electric von Volvo Buses und wird im Werk des Herstellers im mexikanischen Tultitlán produziert. Mit dem Elektroantrieb und der lokalen Fertigung soll das Modell laut dem vollmundigen Hersteller-Versprechen nichts weniger als „die nachhaltigste Lösung für den Stadtverkehr in Mexiko“ darstellen.

Welche Reichweiten mit den unterschiedlichen Batterie- und Karosserievarianten möglich sein sollen, geben die Schweden in der Mitteilung nicht an, auch zum Ladesystem gibt es keine Aussage. Dafür hießt es, dass das Batteriepaket so positioniert sei, „dass der gesamte Innenraum optimal genutzt wird“. Als Besonderheiten werden zudem unter anderem vorausschauende Sicherheitssysteme , der niedrige Einstieg und die „breiteste Mitteltür auf dem Markt“ angeführt.

Volvo Buses betont, als einziger Hersteller ein Kreislaufmodell entwickelt zu haben, das es ermöglicht, die Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer in den E-Bussen für andere Zwecke zu nutzen. Hierbei arbeitet Volvo Buses mit Batteryloop und Connected Energy zusammen.

„Die umfassende Erfahrung von Volvo Buses auf dem mexikanischen Markt stellt sicher, dass wir unseren Kunden eine umfassende Lösung bieten können, die über reine Elektrobusse hinausgeht“, sagt Rafael Kisel, Präsident der Volvo Group Mexico. „Wir sind in die Planungs- und Dimensionierungsprozesse eingebunden und berücksichtigen dabei die Anforderungen der jeweiligen Strecke und Betriebsart. Wir liefern die Busse und die Ladeinfrastruktur und stellen für beide Services und Ersatzteile sowie die Finanzierung des Gesamtsystems bereit.“

Anders als in Europa wird Volvo Buses den Luminus im Mexiko noch als Komplettfahrzeug bauen und anbieten. Für Europa haben die Schweden bekanntlich die Entscheidung getroffen, keine Komplettbusse mehr herstellen. Die Produktion in Europa soll sich künftig ausschließlich auf Fahrgestelle konzentrieren, um zusammen mit externen Aufbauherstellern eine Palette von Stadt- und Überland- sowie Reisebussen anzubieten – wie etwa im Rahmen der Partnerschaft mit MCV. Vor diesem Hintergrund wird das Bus-Werk im polnischen Breslau geschlossen.

