Bosch übernimmt Produktion von BZ-Stacks für Partner PowerCell

Bosch übernimmt die Produktion des Brennstoffzellenstacks S3 für PowerCell. Mit der neuen Vereinbarung wird Bosch den S3 in die eigene Produktion in Deutschland integrieren und fertige 100-kW-Stacks an das PowerCell-Werk in Göteborg liefern.

Die Auslagerung der Produktion soll es PowerCell nach eigenen Angaben ermöglichen, sich auf die Ausweitung der Montage und Lieferung von kompletten Brennstoffzellensystemen sowie auf die Entwicklung der nächsten Stack-Generation zu konzentrieren. Welche finanziellen Freiräume sich PowerCell davon erhofft wird in der Mitteilung nicht erwähnt – finanzielle Details sparen die Schweden komplett aus.

Im April 2019 hatten die beiden Unternehmen eine Zusammenarbeit für die Industrialisierung, Produktion und den Vertrieb des PowerCell S3 geschlossen. Die Vereinbarung gibt Bosch das exklusive Recht, den PowerCell S3 für den Einsatz im Automobilmarkt herzustellen und zu verkaufen. Für alle anderen Anwendungen und Segmente besitzt PowerCell selbst die vollen Rechte.

Das betrifft etwa den Luftfahrt-Sektor: Gemäß einer 2022 unterzeichneten Vereinbarung wird PowerCell ab 2024 5.000 Brennstoffzellenstacks an ZeroAvia liefern. Diese dürften nun in Deutschland von Bosch montiert werden. Denn mit den BZ-Stacks baut PowerCell „segmentspezifische Brennstoffzellensysteme für Kunden in den Bereichen Marine, Luftfahrt, Energieerzeugung und Off-Road“.

In welchem Werk von Bosch die Fertigung erfolgen soll, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Bosch fertigt bereits am Standort Bamberg Brennstoffzellenstacks aus der oben erwähnten Vereinbarung. Früheren Angaben zufolge will der deutsche Zulieferer „bis Mitte der Dekade Stacks mit einem Gigawatt Leistung produziert haben“. Ob die Kapazität in Bamberg ausreicht, auch die Aufträge für PowerCell abzuwickeln, ist nicht bekannt – in der aktuellen Mitteilung wird zumindest kein Investitionsbedarf in den Ausbau angekündigt.

- ANZEIGE -

„Der Liefervertrag ist eines der Ergebnisse einer mehrjährigen guten Zusammenarbeit zwischen Bosch und PowerCell. Es unterstützt unsere Ziele einer emissionsfreien Mobilität und trägt zur Entwicklung der Bosch-Brennstoffzellentechnologie in Europa bei. Wir freuen uns, PowerCell mit unseren erweiterten Fertigungskapazitäten zu unterstützen“, sagt Thomas Wintrich, SVP Business Unit Fuel Cell Mobility Solutions von Bosch.

„Die Vereinbarung mit Bosch erhöht unsere Produktionskapazität erheblich und gibt uns die Möglichkeit, die schnell steigende Nachfrage nach unseren führenden wasserstoffelektrischen Lösungen effektiv zu decken“, sagt Richard Berkling, CEO von PowerCell. „Wir schaffen weiterhin Mehrwert für unsere Kunden durch führende Produkte, Innovationen und die Entwicklung der nächsten Generation von Brennstoffzellenstacks.“

powercellgroup.com