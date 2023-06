Ionity ändert sein Abo-Preismodell namens Passport

Ionity hat zur Sommerreisezeit die Konditionen seines Abonnement-Modells Ionity Passport angepasst. Die Monatsrate wird günstiger, dafür steigen die Kosten pro Kilowattstunde. An den bekannten 0,79 Euro/kWh für das Ad-hoc-Laden ändert sich aber nichts.

Eingeführt hatte Ionity das Passport-Abo im Oktober 2021. Für Passport-Neuabschlüsse ab dem 6. Juni entfällt die Mindestvertragslaufzeit von bisher zwölf Monaten. Der Ionity Passport ist jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündbar – und soll sich somit auch für einzelne Monate mit langen Fahrten, etwa für den Urlaub, rechnen. Die Monatsgebühr sinkt von vormals 17,99 Euro auf 11,99 Euro.

Aber: Bisher konnten die Kunden gegen die 17,99 Euro den Ladepreis deutlich senken – und zwar auf 35 Cent pro Kilowattstunde. Gemäß dem neuen Preismodell liegen die Konditionen pro geladener Kilowattstunde Strom „immer 20 Cent unter dem aktuell gültigen Tarif Ionity Direct“. Wer beispielsweise mit dem Ionity Passport in Deutschland lädt, zahlt 0,59 Euro/kWh statt dem Ad-hoc-Preis in Höhe von 0,79 Euro/kWh. Abweichungen von diesem Preis können sich in einigen europäischen Ländern aufgrund der jeweiligen Landeswährung, länderspezifischer Mehrwertsteuersätze oder lokaler Besonderheiten ergeben, so Ionity.

Das Passport-Abo soll sich einfach über die Ionity-eigene Smartphone-App buchen lassen. Der Betreiber rechnet vor, dass sich das Abo im Vergleich zum „Ionity Direct“-Tarif (also den 0,79 Euro/kWh) bereits ab 60 kWh pro Monat rechne. Das entspreche „rund zwei Ladevorgängen oder einer Strecke von 300 Kilometern (km) mit einem Elektroauto bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 20 kWh/100km“.

Zur Begründung für das neue Preismodell heißt es in der Mitteilung, dass Ionity Passport „die veränderten Markt- und Kundenanforderungen“ berücksichtige. Auch die VW-Ladetochter Elli hat bei ihrer Preiserhöhung zum Juni die neue Flexibilität betont, da dort ebenfalls die Mindestvertragslaufzeit von zwölf auf einen Monat gesenkt wurde.

Ionity betreibt derzeit nach eigenen Angaben mehr als 480 Ladeparks mit über 2.300 HPC-Ladepunkten in 24 Ländern. Dabei bietet jeder Ladepunkt bis zu 350 kW. Ein Power Sharing, bei dem die maximale Leistungsangabe auf zwei oder mehr Ladepunkte aufgeteilt wird, gibt es bei Ionity nicht.

ionity.eu (PDF)