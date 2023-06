SK Signet eröffnet US-Werk für HPC-Ladegeräte

SK Signet, die Ladeinfrastruktur-Tochter des südkoreanischen Mischkonzerns SK, hat ihre Produktionsstätte in Plano im US-Bundesstaat Texas eröffnet. Es ist die erste Fabrik des Konzerns in den USA.

Das im vergangenen Jahr angekündigte Werk kann laut einer Unternehmensmitteilung mehr als 10.000 HPC-Lader pro Jahr produzieren, darunter auch solche mit 350 kW Leistung. Die Geräte sollen vor allem in den USA vermarktet werden. Hintergrund der Investition sind Subventionen der US-Regierung für vor Ort gefertigte Ladeinfrastruktur.

„SK Signet wird in der Anlage in Plano eine Reihe von ultraschnellen Ladegeräten herstellen – von eigenständigen Säulen bis hin zu Schaltschränken, die mehrere Säulen unterstützen“, heißt es in der Pressemitteilung. Abnehmer sollen sowohl in den USA ansässige Betreiber öffentlicher Ladestationen als auch kommerzielle Unternehmen mit E-Fahrzeugflotten und traditionelle Tankstellen oder Lebensmittelgeschäfte sein.

„Die Eröffnung der SK Signet-Fabrik bedeutet neue Arbeitsplätze für Texas und mehr Ladegeräte für amerikanische Elektroautobesitzer. Ohne die enge Partnerschaft mit dem Bundesstaat Texas und der Stadt Plano hätten wir dies nicht erreichen können“, sagt SK Signet-CEO Jung Ho Shin. Bis 2026 will SK Signet in Plano bis zu 183 Arbeitsplätze schaffen.

Bei der Ankündigung der Fabrik im Oktober 2022 war noch die Rede von einer Verdopplung der Jahreskapazität auf 20.000 Einheiten zu einem späteren Zeitpunkt. Das wird in der jetzt veröffentlichten Mitteilung zur Eröffnung allerdings nicht erwähnt.

Die in Plano gefertigten Ladegeräte sollen den Aufbau eines nationalen Ladenetzes in den USA vorantreiben, schreibt SK Signet in seiner Mitteilung – ganz im Sinne des Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) und des National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) Programms. Das im November 2021 verabschiedete Infrastrukturpaket der US-Regierung sieht für den Ausbau der landesweiten Ladeinfrastruktur (National Electric Vehicle Infrastructure oder kurz NEVI) insgesamt 7,5 Milliarden Dollar vor.

Neben der Herstellung von Ladegeräten baut SK Signet am amerikanischen Standort auch eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf. Zudem werden dort Leistungsmodule für die Ladegeräte gebaut und Ladegeräte-Tests zusammen mit Autoherstellern durchgeführt werden. Selbst die eigene Software wird SK Signet dort entwickeln.

