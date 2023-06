Forsee ergänzt „Flex-Plus“-Batterie für schwere Nfz

Der französische Batteriehersteller Forsee Power stellt mit „Flex Plus“ ein neues Batteriesystem zur Ausrüstung schwerer Elektrofahrzeuge wie Busse, Lkw und Offroad-Fahrzeuge vor. Erst vor einem Monat hat das Unternehmen ein Batteriesystem für mittelgroße Lkw und Kleinbusse präsentiert.

Forsee gibt an, dass sich Flex Plus vor allem für Fahrzeuge eigenen soll, die auf Opportunity-Charging ausgelegt sind oder die einen Hybridantrieb beziehungsweise einen Brennstoffzellenantrieb haben. Alle diese Anwendungsfälle haben gemeinsam, dass sie eher kleinere Batterien erfordern. Das neue Produkt auf NMC-Basis ist denn auch wahlweise mit 52 kWh oder 56 kWh Kapazität erhältlich und laut Forsee Power sowohl mit 650-Volt- als auch mit 800-Volt-Systemen kompatibel.

Als Lebensdauer gibt der Hersteller 8.000 Zyklen an. Geladen werden könne Flex Plus mit einem Dauerstrom von 160 Ampere bei einer C-Rate von 2C, in der Spitze sei bei Ladung und Entladung mit 400 Ampere eine Rate von 5C drin, heißt es. Als weitere Eigenschaften der Batterie nennen die Franzosen ein Flüssigkeits-Thermomanagement und eine leichte Zugänglichkeit für Reparaturen und Wartungen. So soll etwa die Power Distribution Unit abnehmbar sein.

Flex Plus ist das jüngste Mitglied von Forsees Produktfamilie im Plus-Format, zu der bereits Zen Plus gehört, ein 2022 eingeführtes Batteriesystem ebenfalls für schwere Nutzfahrzeuge mit einer Energiedichte von 180 Wh/kg und wahlweise Kapazitäten von 74, 77, 79, 82 und 84 kWh. Mit diesem System deckt Forsee die klassischen BEV-Anwendungen im Nutzfahrzeugsegment ab. Vor einem Monat ergänzte das Unternehmen mit Zen Lite zudem ein System für mittelschwere Lkw und Kleinbusse.

Für alle Systeme gilt: Forsee Power stellt selbst keine Batteriezellen her, sondern montiert zugekaufte Zellen zu Batteriesystemen – vorrangig für den Einsatz in E-Bussen und anderen elektrischen Nutzfahrzeugen, aber auch für maritime Anwendungen. Einer der Zelllieferanten ist LG Energy Solution, diese Vereinbarung wurde erst Anfang 2022 verlängert. Hinzu kommt eine vor wenigen Monaten publik gemachte Kooperation mit dem chinesischen Zellproduzenten CALB. Diese sieht vor, dass Forsee Power NMC-Zellen von CALB mit „sehr hoher Energiedichte“ in seine Batteriesysteme für Elektro-Nutzfahrzeuge integrieren wird.

Das französische Unternehmen verfügt aktuell über Produktionsstandorte in Frankreich, Polen, China, Indien und bald auch in den USA. Die Produktionskapazität an diesen Standorten liegt laut dem Hersteller derzeit zusammengerechnet bei 3 GWh und soll von nun an „jedes Jahr steigen, um die wachsende Nachfrage nach der Elektrifizierung von schweren und leichten Fahrzeugen zu befriedigen“.

forseepower.com